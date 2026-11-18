ARTICULAÇÃO POLÍTICA

ropostas apresentadas ao Orçamento da União incluem recursos para infraestrutura, segurança pública e obras na BR-319.

O governador eleito do Amazonas, Omar Aziz (PSD), e o senador Eduardo Braga (MDB) articulam a destinação de cerca de R$ 6 bilhões para investimentos no estado por meio do Orçamento da União de 2027. As propostas envolvem obras de infraestrutura, ações de segurança pública e intervenções na BR-319, em uma estratégia que busca garantir recursos federais para atender às principais demandas do Amazonas.

As articulações começaram antes mesmo de Omar assumir o comando do Executivo estadual, em janeiro de 2027. Neste mês, o governador eleito se reuniu, em Brasília, com deputados federais e senadores da bancada amazonense para discutir a apresentação de emendas parlamentares e definir prioridades para o próximo ano. O encontro contou com a participação de Eduardo Braga, que exerce a função de relator-geral do Orçamento.

Um novo avanço ocorreu na segunda-feira (16), com a aprovação de sugestões de emendas na Comissão Mista de Orçamento (CMO). O deputado federal Saullo Vianna (MDB), integrante da comissão, apresentou propostas que contemplam áreas consideradas estratégicas para o estado. Braga, como relator-geral, tem participação importante na consolidação da proposta orçamentária.

Infraestrutura e segurança

Entre as iniciativas apresentadas por Saullo estão duas propostas de R$ 1,5 bilhão cada. A primeira é destinada à infraestrutura e prevê a possibilidade de investimentos em pavimentação urbana nos municípios do interior, além de obras de maior porte em Manaus, como intervenções de mobilidade urbana e construção de viadutos.

A segunda proposta contempla a segurança pública, com previsão de recursos para aquisição de equipamentos, viaturas, fardamento e outros materiais necessários ao funcionamento das forças de segurança. A definição das ações e dos locais beneficiados deverá ocorrer durante as etapas de detalhamento dos investimentos.

As obras na BR-319 também integram as prioridades discutidas pela bancada amazonense. A rodovia é considerada estratégica para a ligação terrestre do Amazonas com o restante do país e permanece entre as principais demandas de infraestrutura defendidas por representantes do estado.

Definição dos recursos

A atuação de Omar e Braga busca aproximar as prioridades do futuro governo estadual das possibilidades de investimento do governo federal. A articulação com a bancada também permite reunir demandas dos municípios e ampliar a participação do Amazonas na distribuição dos recursos previstos para 2027.

Apesar do avanço na comissão, as sugestões ainda precisam cumprir as etapas de tramitação e aprovação do Orçamento no Congresso Nacional. Portanto, os valores não representam recursos já liberados. A definição final dependerá da votação da proposta orçamentária e da destinação efetiva das verbas.

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