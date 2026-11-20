SAÚDE

Ex-presidente foi levado ao hospital DF Star, onde permanece para realização de exames e investigação do quadro.

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado na tarde desta sexta-feira (20), no hospital DF Star, em Brasília, após apresentar dores e distensão abdominal. Ele deixou a residência onde cumpre prisão domiciliar e foi levado à unidade de saúde sob escolta da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Segundo boletim médico, Bolsonaro permanece internado para realizar exames e investigar as causas do problema.

O encaminhamento ocorreu após avaliação do médico Brasil Caiado, que constatou a necessidade de atendimento hospitalar. A informação foi confirmada pela equipe médica do ex-presidente.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão e está em prisão domiciliar humanitária desde março de 2026, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Histórico de internações

Desde que começou a cumprir a pena, em novembro de 2025, Bolsonaro passou por diferentes atendimentos médicos e procedimentos cirúrgicos.

Em dezembro de 2025, foi submetido a uma cirurgia para corrigir uma hérnia inguinal bilateral. Em janeiro de 2026, sofreu uma queda enquanto estava preso e precisou realizar exames após apresentar traumatismo cranioencefálico leve.

Em março, voltou a ser internado com suspeita de pneumonia. O episódio levou à concessão da prisão domiciliar humanitária por 90 dias.

Em maio deste ano, Bolsonaro passou por uma cirurgia no ombro direito para reparar o manguito rotador.

O ex-presidente também apresenta problemas intestinais relacionados às cirurgias realizadas após o atentado a faca sofrido em setembro de 2018, em Juiz de Fora (MG). As aderências intestinais decorrentes dos procedimentos anteriores são apontadas como uma das possíveis causas de episódios de obstrução intestinal.

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