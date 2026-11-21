Repercussão

Filhos do ex-presidente publicaram mensagens de apoio nas redes sociais após Jair Bolsonaro ser hospitalizado em Brasília.

A internação de Jair Bolsonaro (PL) mobilizou os filhos do ex-presidente nas redes sociais nesta sexta-feira (20). Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou uma mensagem de apoio ao pai, enquanto Eduardo Bolsonaro (PL) afirmou que mantém o ex-presidente em suas orações, mesmo estando longe.

Flávio compartilhou uma fotografia ao lado de Jair Bolsonaro e desejou força ao pai durante o período de internação. Eduardo, que está nos Estados Unidos, republicou uma manifestação feita pelo irmão, Carlos Bolsonaro (PL-SC), e também demonstrou apoio.

Os dois estão atualmente nos Estados Unidos. Eduardo permanece no país desde fevereiro de 2025. Já Flávio viajou em 27 de outubro, três dias depois de perder as eleições para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Bolsonaro foi levado ao hospital DF Star, em Brasília, após apresentar dores e distensão abdominal. De acordo com o cardiologista Brasil Caiado, os sintomas começaram no início da manhã e se intensificaram ao longo do dia.

O médico relatou que foi chamado à residência do ex-presidente para fazer uma avaliação. Diante do histórico de cirurgias abdominais, a primeira suspeita foi de uma possível obstrução intestinal.

“Fui chamado à residência para avaliá-lo e imediatamente percebi que provavelmente se tratava do que chamamos de abdômen agudo. A primeira suspeita clínica, pelo histórico de cirurgias que ele tem, foi de uma obstrução intestinal”, afirmou.

Caiado explicou que as primeiras 24 horas serão importantes para acompanhar a evolução do quadro. Uma nova cirurgia não está descartada, conforme a avaliação médica.

Durante a internação, Carlos Bolsonaro acompanha o pai no hospital. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) está fora do país.

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