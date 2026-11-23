ASSALTO NA ZONA OESTE

Câmeras flagraram dois homens armados correndo pela contramão e abordando as vítimas na avenida Brasil.

Dois criminosos armados roubaram a motocicleta de um casal na madrugada de sábado (21), na avenida Brasil, no bairro Compensa, zona oeste de Manaus. Câmeras de vigilância flagraram a abordagem.

As imagens mostram os suspeitos correndo pela contramão até alcançar as vítimas, que trafegavam pela avenida em uma motocicleta. Em seguida, um dos homens aponta uma arma para o condutor e ordena que ele pare.

Sob ameaças, o casal desce da motocicleta. Os criminosos aproveitam o momento para fugir com o veículo.

Suspeitos tentaram outro roubo

Minutos antes, os mesmos homens tentaram abordar outra vítima na região. No entanto, a pessoa conseguiu escapar dos suspeitos.

As autoridades investigam o caso.