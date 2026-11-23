Um acidente de trânsito na BR-174, no trecho que passa pelo Amazonas, deixou um policial militar morto e outro ferido neste domingo (22). A vítima fatal foi identificada como o sargento Antônio Jeferson, integrante da Polícia Militar de Roraima (PMRR).
A própria corporação confirmou a morte em nota oficial. Segundo os primeiros levantamentos, o sargento não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.
Uma ambulância socorreu o soldado que acompanhava o sargento e o levou para atendimento médico em Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas.
Os dois militares trabalhavam no policiamento da Assembleia Legislativa de Roraima (Ale-RR).
Investigação
A Polícia Militar de Roraima ainda apura as causas e as circunstâncias do acidente. A perícia deve concluir os trabalhos antes da divulgação de novas informações oficiais.