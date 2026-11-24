TRÁFICO DE DROGAS

Mulher seguia para Recife com sete tabletes de skunk escondidos junto ao corpo e foi abordada pela Polícia Federal.

Uma passageira foi presa em flagrante com cerca de 3 quilos de skunk no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, nesta terça-feira (24). A mulher tinha como destino Recife (PE) e foi abordada por agentes da Polícia Federal durante os procedimentos de fiscalização.

Na revista pessoal, os policiais identificaram volumes escondidos junto ao corpo da passageira. Em uma inspeção complementar, foram encontrados sete tabletes de uma substância identificada como skunk, droga derivada da maconha.

Após a apreensão, a mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas, onde foram realizados os procedimentos legais. A corporação não divulgou a identidade da passageira.