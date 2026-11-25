culinária japonesa

Sushi, nigiri, maki e temaki estão entre as opções da culinária japonesa disponíveis no Plaza Gourmet, no Manaus Plaza Shopping.

A culinária japonesa está cada vez mais presente nas escolhas de quem almoça fora ou procura novas experiências gastronômicas em Manaus. Um dos destaques é o sushi, prato conhecido por suas diferentes combinações e formas de preparo.

No Plaza Gourmet, praça de alimentação do Manaus Plaza Shopping, o restaurante Shinkansen Oriental reúne opções da culinária asiática, com destaque para a gastronomia japonesa.

Sushi tem origem ligada à conservação de alimentos

Embora o mundo associe o sushi ao Japão, sua história começou com uma técnica de conservação de alimentos. Antigamente, as pessoas utilizavam arroz fermentado para preservar o pescado.

Com o passar dos séculos, a preparação evoluiu e ganhou novas características. Assim, surgiram as diferentes versões que conhecemos atualmente.

Outra curiosidade é que nem todo sushi leva peixe cru. A culinária japonesa também utiliza camarão, vegetais, omelete japonês e diferentes tipos de pescados. Essa variedade amplia as opções para quem tem preferências alimentares distintas.

Conheça os tipos mais conhecidos de sushi

Entre os formatos mais populares estão o nigiri, que combina arroz moldado com um ingrediente na parte superior; o maki, enrolado em alga nori; e o temaki, apresentado em formato de cone.

Além disso, muitas pessoas confundem sushi com sashimi. No entanto, existe uma diferença: o sushi tem o arroz temperado como elemento característico. Já o sashimi consiste em fatias de pescado servidas sem arroz.

Exposição Umami apresenta referências da cultura japonesa

Além da gastronomia, o público pode conhecer a exposição Umami, instalada ao lado do Shinkansen Oriental.

A mostra reúne referências visuais da cultura japonesa, com destaque para o retrofuturismo e a estética do Japão entre as décadas de 1950 e 1980.

Dessa forma, a exposição apresenta elementos que ajudam a contextualizar a influência japonesa para além da culinária.

De acordo com Luciano Oliveira, gerente de marketing do Manaus Plaza Shopping, a procura pela gastronomia japonesa acompanha a diversidade de preferências do público que frequenta o empreendimento.

“Observamos que a gastronomia japonesa tem conquistado espaço entre as escolhas dos consumidores, inclusive durante o horário de almoço. Nosso mix de operações busca atender diferentes perfis de público. Oferecemos alternativas gastronômicas variadas e experiências que vão além da alimentação”, destaca Luciano.

Para acompanhar as novidades, o público pode acessar o Instagram do shopping, pelo perfil @manausplaza.