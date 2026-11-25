TEMPORADA MUSICAL

Apresentação reúne obras de Guerra-Peixe e Francisco Mignone, com participação do Coral do Amazonas e do Balé Folclórico; ingressos custam a partir de R$ 10.

A Amazonas Filarmônica apresenta, nesta quarta-feira (25), às 20h, um concerto dedicado à música brasileira. A apresentação ocorre no Teatro Amazonas, em Manaus, sob a regência do maestro Otávio Simões.

O programa reúne composições de César Guerra-Peixe e Francisco Mignone. Primeiro, a orquestra apresenta uma obra exclusivamente instrumental. Em seguida, o Coral do Amazonas e o Balé Folclórico do Amazonas também entram em cena.

A apresentação integra a Temporada de Concertos da Amazonas Filarmônica 2026. Além disso, terá coreografia de Remilton Souza.

Concerto destaca duas obras da música brasileira

A programação reúne duas composições que exploram diferentes expressões da cultura nacional: Tributo a Portinari (1991), de César Guerra-Peixe, e Maracatu de Chico Rei (1933), de Francisco Mignone.

As obras aproximam a música de concerto das manifestações populares. Dessa forma, o repertório valoriza referências históricas e tradições culturais brasileiras.

Na primeira parte, a Amazonas Filarmônica executa Tributo a Portinari. A composição homenageia o universo artístico do pintor Candido Portinari e estabelece um diálogo entre música e artes visuais.

A obra apresenta quatro movimentos: Família de emigrantes, Espantalho, Enterro na rede e Bumba-meu-boi. Cada parte explora imagens e referências da cultura brasileira.

Assim, a composição percorre temas como a vida cotidiana, as questões sociais e as manifestações populares. Ao mesmo tempo, evidencia a diversidade cultural presente na obra de Guerra-Peixe.

Coral e balé participam de Maracatu de Chico Rei

Na segunda parte do concerto, a Amazonas Filarmônica recebe o Coral do Amazonas e o Balé Folclórico do Amazonas. Juntos, os grupos apresentam Maracatu de Chico Rei, bailado composto por Francisco Mignone em 1933.

A obra tem inspiração na figura histórica e lendária de Chico Rei. O personagem está associado à resistência negra, à escravidão e às tradições afro-brasileiras em Minas Gerais.

Além disso, a composição incorpora referências rítmicas do maracatu. A manifestação cultural afro-brasileira reúne percussão, dança e elementos simbólicos ligados aos cortejos reais.

Com a participação dos três corpos artísticos, a apresentação ganha também uma dimensão cênica. Enquanto a orquestra executa a composição, o coral e o balé ampliam a expressão musical por meio das vozes e da dança.

O maestro Otávio Simões conduz o programa, que aproxima o repertório sinfônico de diferentes linguagens artísticas. Dessa maneira, o espetáculo propõe ao público um encontro entre música, história e cultura brasileira.

Ingressos para concerto no Teatro Amazonas

O espetáculo terá duração aproximada de uma hora e não contará com intervalo.

Os ingressos para plateia e frisas custam R$ 10 (inteira). Já o acesso ao primeiro, segundo e terceiro pavimentos será gratuito.

O público pode adquirir as entradas na bilheteria do Teatro Amazonas ou pela plataforma Shopingressos.