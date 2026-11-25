DESIGN AMAZÔNICO

Criada pela artista Regiane Lima, a peça Kurimá conquistou o terceiro lugar em premiação nacional e será exposta no Salão do Móvel de Milão, em abril de 2027

Uma luminária feita com folhas de andiroba levou o talento de Parintins ao cenário nacional do design. Batizada de Kurimá, a peça foi criada pela artista Regiane Lima da Silva, da marca Yandê Amazônia. Com a criação, ela conquistou o terceiro lugar na categoria Design de Bioeconomia da 2ª edição do Prêmio Design da Movelaria Nacional.

Além do reconhecimento no Brasil, a luminária também ganhará projeção internacional. Isso porque, em abril de 2027, a peça integrará uma exposição no Salone del Mobile Milano, conhecido como Salão Internacional do Móvel de Milão, na Itália. Ao lado dela, estarão outros 20 projetos vencedores da premiação.

O resultado saiu em 5 de novembro, durante o 13º Congresso Nacional Moveleiro, em Curitiba (PR). Ao todo, o prêmio recebeu cerca de 450 projetos de diferentes regiões do país. Desse número, 59 chegaram à etapa final e, posteriormente, 21 receberam premiações nas sete categorias principais.

Para Regiane, o reconhecimento tem um significado especial. Afinal, a artista disputou a premiação com profissionais de destaque no mercado nacional e internacional.

“Estávamos concorrendo com profissionais de grande reconhecimento nacional e internacional na área do design de móveis. Por isso, esse terceiro lugar tem um gosto de ouro para nós. É uma premiação muito disputada, que reúne trabalhos de alto nível, e ter a nossa criação reconhecida nesse cenário é uma conquista muito importante”, destacou.

Luminária transforma folhas de andiroba em peça de design

O diferencial da Kurimá está no uso de folhas de andiroba, elemento característico da biodiversidade amazônica. Para criar a peça, Regiane desenvolveu uma técnica própria que transforma o material natural em uma luminária. Além disso, o processo não utiliza insumos químicos.

Mas a ideia não surgiu por acaso. A inspiração veio de uma alegoria do Festival Folclórico de Parintins que utilizava folhas em sua composição. Ao observar o material, a artista começou a explorar novas possibilidades de aplicação.

A partir daí, desenvolveu a técnica que deu origem à Kurimá. Em maio deste ano, inclusive, a artesã informou que o processo estava em fase de patente.

A criação também se destaca por atender aos critérios da categoria Design de Bioeconomia. Essa modalidade reconhece produtos desenvolvidos com matérias-primas renováveis, biomateriais, resíduos reaproveitados e processos ligados ao uso responsável dos recursos naturais.

Nesse sentido, os avaliadores consideram aspectos como originalidade, funcionalidade, qualidade de execução e potencial de comercialização.

Projeto incentiva artesãos de Parintins

Além do trabalho individual, a trajetória de Regiane está ligada ao projeto Parintins Criativo: Do Festival ao Futuro. A iniciativa é desenvolvida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amazonas (Sebrae-AM), em parceria com o Sebrae Nacional e artesãos locais.

O objetivo é ampliar as oportunidades econômicas relacionadas à produção cultural do município. Para isso, o projeto incentiva o reaproveitamento de materiais utilizados no Festival Folclórico. Ao mesmo tempo, estimula a criação de produtos de decoração, moda, mobiliário e artesanato.

Quando começou, a iniciativa reunia 40 participantes. Atualmente, conta com 64 artesãos ativos.

“A gente trabalha tanto com resíduos materiais quanto com esse patrimônio imaterial, que é a magia do festival, e transformamos em produtos novos, inovadores e comercializáveis o ano inteiro”, explicou Regiane.

Obras também estão em exposição no Rio de Janeiro

Além da conquista nacional, o trabalho da artista também integra a exposição “Boi-Bumbá de Parintins: Do Brincar ao Futuro”, no Rio de Janeiro. A mostra é realizada pelo Sebrae Amazonas em parceria com o Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro (CRAB).

No espaço, o público encontra mais de 300 peças distribuídas em oito ambientes temáticos. Dessa forma, a exposição apresenta criações de artistas e artesãos ligados ao universo dos bois-bumbás. Entre elas, estão trabalhos desenvolvidos pelo projeto Parintins Criativo.

Com a premiação nacional e a futura exposição na Itália, a Kurimá amplia a visibilidade da produção artesanal amazonense. Mais do que isso, a conquista mostra como referências culturais de Parintins e elementos da biodiversidade amazônica podem ganhar novas aplicações no design contemporâneo. Assim, a criação também abre caminhos para alcançar novos mercados.