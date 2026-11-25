INOVAÇÃO NA SAÚDE

Resolução do Conselho Federal de Medicina reforça que a inteligência artificial deve apoiar o atendimento, sem substituir a decisão dos profissionais.

A inteligência artificial já transforma a área da saúde e pode ampliar ainda mais as possibilidades da telessaúde. Na Hapvida, a teleconsulta conecta pacientes a médicos em diferentes regiões do país. Nesse cenário, a tecnologia ajuda a tornar o atendimento mais eficiente, sem comprometer a segurança e a qualidade assistencial.

Resolução reforça responsabilidade dos médicos

A Resolução CFM nº 2.454/2026 entrou em vigor e reforça um princípio importante: a inteligência artificial deve apoiar o trabalho médico, mas não pode substituir a decisão do profissional.

Na prática, o médico precisa avaliar as informações geradas pela tecnologia e acompanhar seus resultados. Além disso, deve garantir a segurança do atendimento e a proteção dos dados dos pacientes.

Inteligência artificial pode apoiar a telessaúde

Na telessaúde, esses cuidados ganham ainda mais importância. As soluções de inteligência artificial podem ajudar os profissionais a organizar informações e identificar padrões.

Além disso, a tecnologia pode apoiar a análise de dados e o processo de tomada de decisões. No entanto, o médico continua responsável pela avaliação clínica e pela condução do cuidado.

Dessa forma, a inteligência artificial funciona como uma aliada do atendimento. Ela não substitui a relação entre médico e paciente nem a responsabilidade do profissional.

Tecnologia e cuidado precisam caminhar juntos

Para a Hapvida, inovar na saúde significa combinar tecnologia, conhecimento médico e responsabilidade.

Por isso, a evolução da telessaúde precisa acompanhar protocolos claros, segurança da informação e monitoramento contínuo das soluções utilizadas.

A tecnologia pode aproximar pacientes e profissionais, agilizar processos e ampliar o alcance da medicina. Ainda assim, as pessoas devem permanecer no centro dessa transformação.

Mais do que discutir se a inteligência artificial fará parte do futuro da medicina, é necessário garantir sua incorporação ao presente com segurança, propósito e responsabilidade.