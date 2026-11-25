NATAL EM MANAUS

rogramação gratuita começa às 17h, com desfile na avenida Djalma Batista, apresentações artísticas e chegada do bom velhinho.

O Manaus Plaza Shopping recebe o Papai Noel neste domingo (29), a partir das 17h, com uma programação gratuita para as famílias. A celebração começa com um desfile natalino pela avenida Djalma Batista.

Em frente ao shopping, bailarinos e artistas locais apresentam números de dança e teatro musical. Em seguida, o bom velhinho chega ao empreendimento e percorre os corredores até o cenário de Natal. No local, as crianças poderão entregar cartinhas e tirar fotos com ele.

Desfile reúne bailarinos e artistas locais

A Companhia de Dança Kika Tocchetto conduz a programação. Fundada em Salvador, a companhia já realizou mais de 500 apresentações pelo Brasil.

Sob direção artística de Kika Tocchetto, o espetáculo reúne bailarinos da companhia e artistas locais. A apresentação combina ballet, jazz e teatro musical.

Além disso, as coreografias transitam entre o clássico e o contemporâneo. Os artistas também usam figurinos cintilantes e apresentam uma trilha sonora com clássicos natalinos.

Papai Noel percorre os corredores do shopping

Após as apresentações, o Papai Noel segue pelos corredores e pisos do Manaus Plaza. Durante o percurso, ele encontra famílias e lojistas.

Depois, a caminhada termina na praça de alimentação Plaza Gourmet, onde fica o cenário natalino com o trenó. Nesse espaço, o bom velhinho recebe as crianças para ouvir pedidos, recolher cartinhas e posar para fotografias.

Veja os horários para visitar o Papai Noel

O Papai Noel permanece no Manaus Plaza Shopping de 29 de novembro a 24 de dezembro. Nesse período, o atendimento ocorre diariamente, das 16h às 20h.

O cenário de Natal conta com árvores iluminadas e um trenó vermelho. Assim, durante as visitas, as crianças podem conversar com o bom velhinho, entregar suas cartinhas e registrar o encontro em fotografias.

“Ter o Natal de volta ao Plaza é resgatar um momento de encontro, afeto e encantamento para as famílias. A chegada do Papai Noel representa o início dessa celebração e convida o público a viver novamente a magia natalina no shopping, com experiências especiais para crianças e adultos”, afirma Luciano Oliveira, gerente de marketing do Manaus Plaza Shopping.

Por fim, mais informações podem ser consultadas no Instagram do empreendimento, pelo perfil @manausplaza.