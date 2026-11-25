Projeto de Lei

Projeto de Eduardo Braga estabelece protocolos para evitar erros na administração de medicamentos e prevê apoio às famílias em casos graves.

A Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira (25) o Projeto de Lei 2107/2026, denominado Lei Benício, que fixa diretrizes para a segurança de pacientes pediátricos nos serviços de saúde do país. A matéria, de autoria do senador Eduardo Braga (MDB-AM), foi apresentada após a repercussão do caso do menino Benício Xavier de Freitas, que faleceu em um hospital de Manaus decorrente da administração incorreta de medicação por via endovenosa durante atendimento emergencial.

O texto aprovado busca padronizar requisitos mínimos de atendimento para reduzir ocorrências evitáveis no sistema de saúde público e privado.

A proposta estabelece a obrigatoriedade de protocolos assistenciais específicos para a prevenção de eventos adversos na infância. Tais procedimentos englobam critérios formais para a prescrição, dispensação, preparo e administração de remédios, além da identificação de pacientes e da definição de fluxos operacionais assistenciais.

A fundamentação técnica apresentada por Braga aponta a fragilidade de rotinas sem respaldo legal ao declarar que os critérios técnicos atuais nem sempre são suficientemente claros, exigíveis e fiscalizáveis para impedir falhas em contextos de alta pressão.

“Na emergência pediátrica, a boa intenção não basta. A vida de uma criança exige protocolos rígidos, treinamento específico e a força de uma lei para impedir erros evitáveis”, afirmou o senador Eduardo Braga.

O projeto prevê a oferta de acolhimento psicossocial profissional para familiares em episódios de óbito ou eventos adversos graves. O texto garante o acesso facilitado ao prontuário médico e a prestação de informações claras aos responsáveis legais durante o acompanhamento da assistência.

Braga ressaltou que, no caso de Benício, não houve tal assistência e que esse projeto tem o objetivo de acabar com esse descaso. “Os familiares não receberam suporte social por parte do hospital, sendo obrigados a buscar, por conta própria, meios para realizar o enterro, o velório e a comunicação a parentes e amigos, tudo em meio à dor do luto, sem qualquer amparo humano ou institucional.”

A proposição ainda institui o Dia de Conscientização sobre Segurança no Atendimento Pediátrico, fixado em 23 de novembro. Foi nesta data que o menino Benício morreu em Manaus. A justificativa explicita o propósito da data ao registrar que ela serve como alerta contínuo para que a falha médica não interrompa futuros, visando garantir atendimento pautado pela ética e pela segurança dos pacientes.

Aprovada em caráter terminativo, caso não haja recursos ao plenário do Senado, a matéria seguirá diretamente para a análise dos deputados, na Câmara.

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