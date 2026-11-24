VIOLÊNCIA SEXUAL

Menina de 13 anos escreveu pedido de socorro na escola; pai procurou a polícia e suspeito foi preso preventivamente.

Manaus (AM) – Um homem de 36 anos foi preso preventivamente nesta terça-feira (24), suspeito de cometer crimes sexuais contra a enteada, uma adolescente de 13 anos, no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. A investigação aponta que os abusos teriam começado em junho deste ano e ocorrido de forma recorrente.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), após a Justiça autorizar o mandado de prisão preventiva.

O caso chegou ao conhecimento da polícia em 11 de novembro, quando o pai biológico da adolescente procurou a delegacia para denunciar a situação. Segundo o delegado Jeferson Vicente, a equipe pedagógica da escola alertou a família depois que a jovem escreveu uma carta pedindo ajuda.

De acordo com as investigações, o suspeito aproveitava os trajetos de motocicleta entre a escola e a residência para tocar o corpo da adolescente e fazer propostas de cunho sexual. Ele também teria mostrado imagens pornográficas pelo celular e exigido que a menina enviasse fotos íntimas.

Ameaças para manter silêncio

Ainda conforme o delegado, o homem utilizava ameaças psicológicas para impedir que a adolescente contasse o que acontecia. Entre as intimidações, dizia que já havia trabalhado como chefe de carcereiro e conhecia os procedimentos legais. Também ameaçava inventar histórias para a mãe da jovem caso ela não atendesse às investidas.

A Polícia Civil informou ainda que o investigado já havia sido indiciado por estupro de vulnerável contra a mesma adolescente, em um episódio ocorrido em janeiro deste ano. Na ocasião, a mãe da menina teria flagrado o homem dentro da rede em que a filha dormia.

Após o primeiro episódio, o casal chegou a se separar temporariamente, mas retomou o relacionamento meses depois.

Prisão preventiva

Diante dos elementos reunidos durante a investigação, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva do suspeito. O pedido foi autorizado pela Justiça e cumprido por policiais da Depca.

Após a prisão, o homem foi levado à delegacia especializada para os procedimentos legais. Ele deverá passar por audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

A investigação segue sob responsabilidade da Polícia Civil.

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