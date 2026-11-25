Alerta

Experiência gratuita no Shopping Ponta Negra ocorre até sexta-feira (27) e apresenta fatores de risco e cuidados com a saúde.

Manaus (AM) – Uma exposição que simula o funcionamento do intestino busca orientar a população sobre os riscos do câncer colorretal e as formas de prevenção em Manaus. A iniciativa da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) estará aberta gratuitamente no Shopping Ponta Negra, a partir desta quarta-feira (25) até sexta-feira (27).

A estrutura ficará no Piso L3, próximo ao cinema, das 16h às 22h. A experiência faz parte do projeto “Viver Mais: vida saudável, vigilância epigenética e redução do risco de câncer”, desenvolvido pela FCecon com apoio do Programa de Apoio à Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação (POP CT&I), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

Risco da doença

O câncer de cólon e reto, também chamado de câncer de intestino, está entre os tumores malignos mais frequentes no Amazonas. Para 2026, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima 380 novos casos da doença no estado.

O diretor-presidente da FCecon, Gerson Mourão, destacou que o câncer tem atingido homens e mulheres e também aparece com frequência crescente entre pessoas mais jovens. Segundo ele, além do tratamento dos pacientes diagnosticados, a Fundação desenvolve ações educativas para ampliar o acesso à informação e estimular a prevenção.

Experiência imersiva

A exposição foi montada em formato de túnel interativo que reproduz um intestino. Durante o percurso, os visitantes recebem informações por meio de ilustrações, comunicação visual e orientações de monitores sobre os mecanismos relacionados ao desenvolvimento da doença.

A pesquisadora da FCecon e coordenadora do projeto, Kátia Torres, explica que a proposta é apresentar conhecimentos científicos de maneira acessível e participativa.

Entre os fatores associados ao risco de câncer de intestino estão o consumo frequente de alimentos ultraprocessados e pobres em fibras, o sedentarismo, o tabagismo, a ingestão de bebidas alcoólicas e o sono irregular.

Além do espaço imersivo, a programação conta com uma área infantil, equipada com ludoteca para aproximar as crianças do tema.

Ciência e prevenção

O projeto integra as atividades da Semana Nacional e Estadual da Ciência e Tecnologia e reúne 36 voluntários, entre pesquisadores da FCecon, profissionais de outras instituições e estudantes universitários.

A iniciativa também conta com a participação da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), por meio do Programa de Pós-Graduação em Imunologia Básica e Aplicada (PPGIBA) e do Departamento de Genética.

Serviço

Evento: Exposição Viver Mais

Exposição Viver Mais Local: Shopping Ponta Negra, Piso L3, próximo ao cinema

Shopping Ponta Negra, Piso L3, próximo ao cinema Data: 25 a 27 de novembro

25 a 27 de novembro Horário: das 16h às 22h

das 16h às 22h Entrada: gratuita

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