Novembro, tradicionalmente marcado pelas ofertas da Black Friday, também traz oportunidades para quem planeja comprar um imóvel em Manaus. No mercado imobiliário, as condições especiais podem ajudar consumidores a economizar, organizar o orçamento e antecipar projetos de moradia ou investimento.
Na capital amazonense, quem procura terrenos ou apartamentos encontra alternativas com descontos, facilidades de financiamento e benefícios na documentação. Entre as ofertas da Smart Empreendimentos estão lotes a partir de R$ 99 mil, descontos de até R$ 12 mil em apartamentos e redução nas primeiras parcelas. Além disso, algumas unidades oferecem voucher para decoração.
Terrenos têm parcelas reduzidas na Zona Norte
Para quem deseja construir a casa própria, uma das opções está no Smart Gran Park, localizado na Zona Norte de Manaus.
Os lotes custam a partir de R$ 99 mil. Além disso, os planos de 180 ou 204 meses oferecem desconto de 50% nas cinco primeiras parcelas.
A empresa realiza o financiamento diretamente com o comprador, sem consulta ao SPC ou Serasa. Nesse modelo, o pagamento integral começa a partir de 2027. Assim, o consumidor pode garantir o terreno agora e organizar o orçamento antes de iniciar a construção.
O loteamento conta com regularização e infraestrutura completa. Entre os serviços disponíveis estão pavimentação, rede de água, energia elétrica, esgoto e drenagem.
Além disso, a área de lazer inclui academia ao ar livre, espaço para food trucks e hall street.
Apartamentos têm descontos de até R$ 12 mil
Quem procura um apartamento também encontra condições especiais. No Smart Tower Itapuranga II, por exemplo, a campanha oferece descontos de até R$ 12 mil em unidades selecionadas.
Outra vantagem envolve os custos da documentação. Nas compras com financiamento da Caixa Econômica Federal, as unidades participantes oferecem gratuidade do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e das despesas de registro.
Dessa forma, o benefício pode reduzir os gastos adicionais da aquisição. Essa economia interessa especialmente a quem planeja comprar o primeiro imóvel, sair do aluguel ou investir em um apartamento.
Imóvel pronto oferece voucher para decoração
Para quem não quer esperar a conclusão de uma obra, o Smart Tower Itapuranga I, na região da Ponta Negra, oferece uma alternativa pronta para morar.
A empresa entregou o empreendimento em 2026. Portanto, o comprador pode receber as chaves e começar a planejar a mudança.
Durante novembro, a compra de uma unidade participante também garante um voucher de R$ 3 mil para utilizar em uma loja de decoração parceira. Com isso, o benefício pode ajudar nos primeiros investimentos no novo lar, como móveis e objetos decorativos.
O condomínio reúne mais de 16 itens de lazer. Entre eles estão piscina, academia, salão de festas, pet place e rooftop com vista para o Rio Negro. O empreendimento também conta com estação de carregamento para veículos elétricos.
Empresa orienta consumidores a avaliar as condições
Para Felipe Grégore, superintendente de negócios da Smart Empreendimentos, o período pode favorecer consumidores que já pesquisam imóveis e aguardam condições compatíveis com o orçamento.
“Comprar um imóvel exige planejamento e atenção a todos os custos envolvidos. Por isso, é importante que o consumidor compare as condições, avalie as possibilidades de financiamento e considere não apenas o valor do imóvel, mas também as despesas da aquisição. Uma oportunidade pode fazer diferença quando está alinhada à realidade financeira e aos objetivos de cada família”, afirma.
As condições da Black November Smart valem durante novembro ou enquanto houver disponibilidade de lotes e unidades participantes. No entanto, descontos, benefícios, valores das parcelas e regras de financiamento variam conforme cada empreendimento.
Os interessados podem consultar informações pelo Instagram @smart.empreendimentos ou diretamente nos estandes de vendas.
O Smart Gran Park fica na Rodovia AM-010, nº 2035, bairro Lago Azul, Zona Norte. Já os empreendimentos Itapuranga I e II recebem o público na Avenida do Turismo, nº 491, bairro Ponta Negra.