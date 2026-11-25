MERCADO IMOBILIÁRIO

Campanha da Smart Empreendimentos reúne lotes a partir de R$ 99 mil, descontos em apartamentos e benefícios na documentação.

Novembro, tradicionalmente marcado pelas ofertas da Black Friday, também traz oportunidades para quem planeja comprar um imóvel em Manaus. No mercado imobiliário, as condições especiais podem ajudar consumidores a economizar, organizar o orçamento e antecipar projetos de moradia ou investimento.

Na capital amazonense, quem procura terrenos ou apartamentos encontra alternativas com descontos, facilidades de financiamento e benefícios na documentação. Entre as ofertas da Smart Empreendimentos estão lotes a partir de R$ 99 mil, descontos de até R$ 12 mil em apartamentos e redução nas primeiras parcelas. Além disso, algumas unidades oferecem voucher para decoração.

Terrenos têm parcelas reduzidas na Zona Norte

Para quem deseja construir a casa própria, uma das opções está no Smart Gran Park, localizado na Zona Norte de Manaus.

Os lotes custam a partir de R$ 99 mil. Além disso, os planos de 180 ou 204 meses oferecem desconto de 50% nas cinco primeiras parcelas.

A empresa realiza o financiamento diretamente com o comprador, sem consulta ao SPC ou Serasa. Nesse modelo, o pagamento integral começa a partir de 2027. Assim, o consumidor pode garantir o terreno agora e organizar o orçamento antes de iniciar a construção.

O loteamento conta com regularização e infraestrutura completa. Entre os serviços disponíveis estão pavimentação, rede de água, energia elétrica, esgoto e drenagem.

Além disso, a área de lazer inclui academia ao ar livre, espaço para food trucks e hall street.

Apartamentos têm descontos de até R$ 12 mil

Quem procura um apartamento também encontra condições especiais. No Smart Tower Itapuranga II, por exemplo, a campanha oferece descontos de até R$ 12 mil em unidades selecionadas.

Outra vantagem envolve os custos da documentação. Nas compras com financiamento da Caixa Econômica Federal, as unidades participantes oferecem gratuidade do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e das despesas de registro.

Dessa forma, o benefício pode reduzir os gastos adicionais da aquisição. Essa economia interessa especialmente a quem planeja comprar o primeiro imóvel, sair do aluguel ou investir em um apartamento.

Imóvel pronto oferece voucher para decoração

Para quem não quer esperar a conclusão de uma obra, o Smart Tower Itapuranga I, na região da Ponta Negra, oferece uma alternativa pronta para morar.

A empresa entregou o empreendimento em 2026. Portanto, o comprador pode receber as chaves e começar a planejar a mudança.

Durante novembro, a compra de uma unidade participante também garante um voucher de R$ 3 mil para utilizar em uma loja de decoração parceira. Com isso, o benefício pode ajudar nos primeiros investimentos no novo lar, como móveis e objetos decorativos.

O condomínio reúne mais de 16 itens de lazer. Entre eles estão piscina, academia, salão de festas, pet place e rooftop com vista para o Rio Negro. O empreendimento também conta com estação de carregamento para veículos elétricos.

Empresa orienta consumidores a avaliar as condições

Para Felipe Grégore, superintendente de negócios da Smart Empreendimentos, o período pode favorecer consumidores que já pesquisam imóveis e aguardam condições compatíveis com o orçamento.

“Comprar um imóvel exige planejamento e atenção a todos os custos envolvidos. Por isso, é importante que o consumidor compare as condições, avalie as possibilidades de financiamento e considere não apenas o valor do imóvel, mas também as despesas da aquisição. Uma oportunidade pode fazer diferença quando está alinhada à realidade financeira e aos objetivos de cada família”, afirma.

As condições da Black November Smart valem durante novembro ou enquanto houver disponibilidade de lotes e unidades participantes. No entanto, descontos, benefícios, valores das parcelas e regras de financiamento variam conforme cada empreendimento.

Os interessados podem consultar informações pelo Instagram @smart.empreendimentos ou diretamente nos estandes de vendas.

O Smart Gran Park fica na Rodovia AM-010, nº 2035, bairro Lago Azul, Zona Norte. Já os empreendimentos Itapuranga I e II recebem o público na Avenida do Turismo, nº 491, bairro Ponta Negra.