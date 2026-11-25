POLÍCIA

Investigado teria invadido a casa da jovem, de 19 anos, no bairro Cidade de Deus; prisão preventiva foi cumprida nesta quarta-feira (25).

Manaus (AM) – Um homem de 22 anos foi preso preventivamente nesta quarta-feira (25), suspeito de invadir a casa da ex-namorada, de 19 anos, e cometer violência sexual contra ela. O caso ocorreu no dia 9 de novembro, no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. A prisão foi cumprida por equipes da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) norte/leste, na rua Lua Nova, bairro Santa Etelvina.

Segundo a delegada Nathalia Oliveira, a jovem estava sozinha em casa quando ouviu alguém abrindo o cadeado do imóvel. Ao perceber que se tratava do ex-companheiro, pediu que ele não entrasse e tentou chamar a atenção de um homem que estava do outro lado da rua, mas que, conforme a investigação, acompanhava o suspeito.

A vítima também enviou uma mensagem à mãe para avisar sobre a presença do ex-namorado. Em seguida, escondeu o celular, com receio de que ele tomasse o aparelho. De acordo com a delegada, esse comportamento já era recorrente durante o relacionamento.

Ainda conforme o relato policial, o homem segurou a jovem pelo braço e a levou à força para o quarto, onde retirou suas roupas e praticou a violência sexual. A ação foi interrompida quando a irmã mais nova da vítima chegou ao imóvel, a pedido da mãe, para verificar o que estava acontecendo.

A adolescente tentou afastar o investigado da irmã. Mesmo depois de a jovem vestir novamente as roupas, ele continuou sobre ela e afirmou que só sairia com a chegada das autoridades policiais. O homem também insistiu para que os dois reatassem o relacionamento, encerrado havia cerca de um mês, mas a vítima recusou.

Após o acionamento da Polícia Militar, o suspeito foi para a área externa da residência. Os policiais conversaram com ele e solicitaram que deixasse o imóvel. Em seguida, a vítima e a irmã foram levadas à delegacia especializada, onde a denúncia foi formalizada.

Com base nos fatos, a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão preventiva do investigado. O pedido foi aceito e o mandado cumprido nesta quarta-feira (25), no bairro Santa Etelvina.

O homem foi encaminhado à unidade policial e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

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