SAÚDE

Prefeito Renato Junior anunciou a suspensão das atividades na rede municipal após a piora na qualidade do ar e o aumento de atendimentos a crianças nas UBSs.

O aumento de atendimentos a crianças com problemas respiratórios nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) levou a Prefeitura de Manaus a suspender as aulas da rede pública municipal nesta quinta-feira (26) e sexta-feira (27). O prefeito Renato Junior anunciou a medida na manhã desta quarta-feira (25), após a piora na qualidade do ar na capital amazonense.

Segundo o prefeito, a prioridade é proteger a saúde das crianças diante da fumaça que encobre a cidade e dos riscos provocados pela poluição atmosférica.

“Quinta e sexta-feira não haverá aulas na rede pública municipal de ensino, em decorrência da péssima qualidade do ar e também do aumento de atendimentos às crianças com problemas respiratórios em nossas UBSs. Neste momento, a nossa prioridade é proteger a saúde das nossas crianças”, afirmou Renato Junior.

Qualidade do ar em Manaus

De acordo com os boletins de monitoramento da Defesa Civil municipal, Manaus registrou qualidade do ar “Muito Ruim” nas primeiras horas dos últimos dois dias.

Na terça-feira (24), a concentração de Material Particulado Fino (MP2,5) chegou a 105,9 microgramas por metro cúbico (µg/m³), às 6h. Já nesta quarta-feira (25), no mesmo horário, o índice marcou 76 µg/m³.

As medições consideram os dados de 14 sensores da plataforma PurpleAir. Além disso, durante o anúncio, o prefeito destacou que grande parte da fumaça que encobre Manaus vem de queimadas no interior do Amazonas e em outros estados brasileiros.

Avaliação e liberação dos estudantes

Nesta quarta-feira (25), os alunos da rede municipal ainda realizarão a Avaliação Municipal de Alfabetização (AMA). As escolas aplicarão a prova logo na chegada dos estudantes. Em seguida, oferecerão merenda escolar e liberarão as crianças para voltar para casa.

Defesa Civil orienta cuidados com a saúde

Diante da piora na qualidade do ar, a Defesa Civil de Manaus recomenda que a população intensifique os cuidados, principalmente crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças respiratórias.

Entre as orientações estão manter a hidratação, utilizar máscaras do tipo PFF2 e evitar exercícios físicos ao ar livre. Além disso, o órgão recomenda acompanhar os alertas oficiais sobre a qualidade do ar.

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