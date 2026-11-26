Energia

Falha em duas linhas de transmissão interrompeu o fornecimento de energia na capital e em Roraima. Ocorrência também afetou o abastecimento de água e provocou congestionamentos no trânsito.

Manaus enfrentou uma tarde de apagão nesta quinta-feira (26), após uma falha em duas linhas de transmissão de energia. Além de deixar a capital e Roraima sem fornecimento elétrico, a ocorrência provocou impactos no abastecimento de água, no trânsito e nas redes de telefonia e internet, que apresentaram oscilações.

Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o problema começou às 15h35, quando as linhas de transmissão de 500 kV Jurupari/Oriximiná C1 e C2 desligaram. Com isso, a interrupção atingiu 2.027 megawatts (MW) de carga, sendo 1.719 MW em Manaus e 308 MW em Roraima.

Energia começa a ser restabelecida

Após o apagão, equipes do ONS e dos agentes envolvidos iniciaram a recomposição das cargas às 17h04. Já às 16h40, a Âmbar Energia informou que recebeu autorização do operador para iniciar a recuperação do sistema elétrico.

De acordo com a empresa, o retorno ocorre gradualmente para garantir a segurança da rede e dos equipamentos. Enquanto isso, o ONS apura as causas do desligamento, com acompanhamento do Ministério de Minas e Energia e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Abastecimento de água também é afetado

Além da falta de energia, o apagão comprometeu o funcionamento das unidades de abastecimento de água em todas as regiões de Manaus. Por isso, a Águas de Manaus aguarda a normalização do fornecimento elétrico nas estruturas operacionais para recuperar o serviço.

Para reduzir os transtornos, a concessionária mobilizou equipes e carros-pipa para atender locais prioritários, como hospitais e Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Entre as áreas afetadas pelo problema no Setor Hidráulico Mocó estão Aleixo, Coroado, Japiim, Armando Mendes, Zumbi I, São José I e Ouro Verde. Além desses bairros, a lista inclui os conjuntos Morada do Sol, Tiradentes, João Paulo IV e Acariquara.

Segundo a concessionária, o abastecimento retornará gradualmente, conforme a recuperação dos sistemas.

Trânsito e comunicação também sofrem impactos

A falta de energia prejudicou o funcionamento dos semáforos em diferentes vias da capital. Como consequência, motoristas enfrentaram congestionamentos e lentidão, principalmente nos cruzamentos de maior movimento.

Além disso, moradores relataram oscilações nos serviços de telefonia e internet durante a interrupção elétrica, o que também afetou a comunicação na cidade.

Em caso de emergência relacionada ao abastecimento de água, a população pode acionar a Águas de Manaus pelo telefone ou WhatsApp 0800-092-0195, pelo site da concessionária ou pelo aplicativo Águas App. O atendimento funciona 24 horas.

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