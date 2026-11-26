ORÇAMENTO FEDERAL

Relatório preliminar de Eduardo Braga foi aprovado na CMO e também aponta necessidade de até R$ 24,9 bilhões adicionais para o Bolsa Família.

A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou o relatório preliminar do senador Eduardo Braga sobre o Orçamento Geral da União de 2027. O parecer aprovado garante a manutenção dos reajustes de recursos direcionados às áreas de saúde e educação na comparação com o orçamento executado em 2026.

A deliberação oficializa as diretrizes fiscais e os parâmetros de receita para o direcionamento das verbas públicas federais no próximo exercício financeiro.

O projeto orçamentário destina R$ 246,3 bilhões ao Ministério da Educação, o que representa um aumento nominal de R$ 12,9 bilhões, equivalente a 5,5%, em relação ao período anterior. As despesas obrigatórias da educação registraram expansão de R$ 11,9 bilhões, ou 6,5%, enquanto os investimentos no ensino superior federal subiram R$ 2,1 bilhões, correspondendo a 4,3%.

Já na área da saúde, a alocação de recursos alcançou R$ 272,18 bilhões para o atendimento do piso constitucional de R$ 272,16 bilhões, o que supera a exigência mínima em R$ 20 milhões.

O relatório aprovado é preliminar e define as bases para a atuação dos relatores setoriais na comissão mista.

No âmbito das ações sociais, a proposta assegura a destinação de verbas para a manutenção do programa Bolsa Família e a continuidade do atendimento à população.

O relatório destaca que o Decreto nº 13.120 (de 17/09/2026) concedeu um reajuste entre 15,17% e 16% nos benefícios do Bolsa Família a partir de outubro de 2026.

Como a proposta do PLOA 2027 foi enviada antes desse decreto, o montante reservado de R$ 155,8 bilhões tornou-se insuficiente para cobrir o pagamento aos 19,8 milhões de famílias com o valor reajustado.

Para manter a cobertura sem cortes de beneficiários ou redução de valor, será necessário um acréscimo orçamentário na faixa de R$ 23,6 bilhões a R$ 24,9 bilhões.

Durante a deliberação na comissão mista, o relator destacou a meta de proteger a infraestrutura de ensino e os serviços públicos de saúde.

“Tenho aqui um compromisso não apenas com os institutos federais de educação, universidades, mas também com programas que são extremamente sensíveis, como Farmácia Popular e outros tantos programas que não podem, sob hipótese nenhuma, sofrer nenhum tipo de corte orçamentário para que não haja desatendimento ou descumprimento de metas por parte do governo”, declarou Braga.

A aprovação do parecer preliminar conclui a primeira etapa de análise da lei orçamentária na comissão. Na próxima semana, a CMO iniciará a avaliação dos relatórios setoriais. Após a conclusão da fase setorial, o relator consolidará as propostas e apresentará o parecer definitivo. A votação do relatório final no Plenário do Congresso Nacional está prevista para ocorrer até o dia 17 de dezembro.

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