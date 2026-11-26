Críticas

Senador do Amazonas comparou as taxas do crédito rotativo às cobradas por agiotas e cobrou medidas do Banco Central e do Ministério da Fazenda.

Manaus (AM) – O senador Eduardo Braga (MDB-AM) classificou como “sem-vergonhice” as taxas de juros cobradas no crédito rotativo do cartão de crédito e no cheque especial. Durante reunião da Comissão Mista de Orçamento (CMO), nesta quinta-feira (26), o parlamentar criticou os encargos que, segundo ele, chegam a 500% ao ano no rotativo e comparou a cobrança à prática de agiotas.

“Nem o pior agiota de nenhuma dessas cidades no Brasil tem coragem de propor uma taxa de juros como essa”, afirmou Braga. O senador também cobrou medidas do Ministério da Fazenda, do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional para reduzir os custos dessas modalidades de crédito.

Braga declarou que pretende cobrar do presidente do Congresso Nacional o andamento da comissão mista responsável por analisar uma medida provisória relacionada ao tema. Ele também questionou a falta de manifestações de representantes do setor bancário sobre os juros cobrados dos consumidores.

“Isso não tem nada a ver com déficit fiscal, isso não tem nada a ver com superávit fiscal, não tem nada a ver com corte de despesa primária e eu não vejo nenhum banqueiro falando sobre isso”, afirmou.

A crítica ocorreu durante a reunião em que a CMO aprovou o relatório preliminar do Orçamento de 2027, apresentado pelo próprio senador. O parecer prevê R$ 2,09 bilhões em cancelamentos de despesas do Executivo para acomodar emendas parlamentares.

Cortes no orçamento

Além de criticar os juros bancários, Braga assumiu o compromisso de buscar a recomposição de recursos destinados a áreas como saúde, educação e assistência social. O relatório prevê cancelamentos de verbas que atingem universidades e institutos federais. O Fundo Nacional de Saúde concentra R$ 658,3 milhões em cortes, quase um terço do total previsto.

O senador afirmou que não permitirá reduções em programas considerados essenciais, como o Farmácia Popular. Também admitiu a possibilidade de ampliar as dotações inicialmente previstas pelo governo, caso exista espaço no Orçamento.

“De nossa parte, enquanto relator, tem aqui um compromisso, não apenas com os institutos federais de educação, universidades, mas também com programas que são extremamente sensíveis, como Farmácia Popular e outros tantos programas que não podem, sob hipótese nenhuma, sofrer nenhum tipo de corte orçamentário”, declarou.

Próximas etapas

Com a aprovação do relatório preliminar, os relatores das 16 áreas temáticas do Orçamento passam a analisar as emendas apresentadas por deputados, senadores, bancadas estaduais e comissões.

Depois da votação dos pareceres setoriais na CMO, Braga deverá consolidar as decisões no relatório-geral, que ainda precisará ser aprovado pela comissão e pelo plenário do Congresso Nacional. A previsão é concluir a votação em dezembro.

A tramitação do Orçamento de 2027 também depende da aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), cuja votação ainda não começou no Congresso.

Como funciona o crédito rotativo

O crédito rotativo é acionado quando o consumidor não paga o valor total da fatura do cartão até o vencimento e deixa parte da dívida para o mês seguinte. Sobre o saldo não quitado incidem juros e encargos, que podem elevar rapidamente o débito.

Durante a reunião, Braga mencionou uma taxa de 500% ao ano para essa modalidade. Desde janeiro de 2024, porém, uma regra limita o crescimento das dívidas: os juros e encargos do rotativo e do parcelamento da fatura não podem ultrapassar 100% do valor original do débito. Assim, uma dívida inicial de R$ 1 mil pode chegar a, no máximo, R$ 2 mil, considerando esses encargos.

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