MERCADO DE TRABALHO

Programa prevê seis meses de estágio custeados pelo Governo do Amazonas e poderá beneficiar jovens e trabalhadores acima dos 40 anos.

O senador e governador eleito do Amazonas, Omar Aziz, reafirmou nesta terça-feira (24), durante pronunciamento no plenário do Senado Federal, que pretende implantar um programa de estágio remunerado para pessoas que enfrentam dificuldades para conseguir o primeiro emprego por falta de experiência profissional.

A proposta prevê que o Governo do Amazonas custeie seis meses de estágio em empresas de diferentes setores da economia. O objetivo é permitir que jovens e outros trabalhadores sem experiência tenham a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, adquirir qualificação prática e, posteriormente, disputar vagas efetivas.

Omar destacou que a falta de experiência é uma das principais barreiras enfrentadas por quem procura o primeiro emprego, especialmente os jovens que concluem o ensino médio e precisam começar a trabalhar, mas não conseguem uma oportunidade justamente por ainda não terem atuado profissionalmente.

“Eu me comprometi agora na campanha e queria que isso fosse levado em consideração: fazer o estágio remunerado. O governo do estado ou a prefeitura municipal pagaria seis meses por esse estágio em alguma empresa, seja qual for, para que essa pessoa, após seis meses de experiência, possa continuar no trabalho ou, se sair, tenha o certificado da experiência que adquiriu”, explicou.

Segundo o senador, a iniciativa poderá contemplar diferentes atividades profissionais e setores econômicos. Ao final do período, o trabalhador terá adquirido experiência comprovada, aumentando suas possibilidades de contratação.

Programa também poderá beneficiar trabalhadores acima dos 40 anos

Durante o pronunciamento, Omar Aziz ressaltou que a dificuldade de inserção profissional não atinge apenas os jovens. Ele chamou atenção para a situação de pessoas acima dos 40 anos que encontram obstáculos para conseguir uma nova colocação no mercado de trabalho, especialmente quando precisam mudar de área de atuação.

“Algumas pessoas hoje deixam de ser contratadas após os 40 anos. Isso é um absurdo. Se a pessoa tem 40 e poucos anos, não é contratada por empresas, nem na indústria, nem no comércio, em lugar nenhum”, afirmou.

Para Omar, o poder público precisa atuar na criação de mecanismos que permitam a essas pessoas desenvolver novas habilidades e conquistar oportunidades profissionais, independentemente da idade ou da experiência anterior.

Omar defendeu que os governos federal, estaduais e municipais participem de iniciativas voltadas à preparação de trabalhadores para o mercado. Na avaliação do senador, o investimento público em estágios remunerados pode funcionar como uma ponte entre quem procura emprego e as empresas que necessitam de profissionais com experiência.

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