ABASTECIMENTO

Falhas no fornecimento de energia comprometeram o funcionamento de estruturas do sistema hidráulico; concessionária mobilizou caminhões-pipa.

Manaus (AM) – A interrupção no fornecimento de energia elétrica registrada nesta quinta-feira (26) também prejudicou o abastecimento de água em diferentes pontos de Manaus. A concessionária Águas de Manaus informou que o funcionamento de estruturas do sistema hidráulico foi comprometido e que a normalização depende da recuperação do fornecimento de energia nas unidades.

Entre as áreas afetadas estão Aleixo, Coroado, Japiim, Armando Mendes, Zumbi I, São José I, Ouro Verde e São Sebastião. A relação divulgada pela concessionária também inclui conjuntos habitacionais e condomínios, como Morada do Sol, João Paulo IV, Jardim Paulista, Tiradentes, Acariquara, Petros e Jardim Espanha.

O problema atingiu o funcionamento do Setor Hidráulico Mocó, responsável pelo abastecimento de diferentes localidades da capital. A concessionária informou que o sistema está em recuperação e que a distribuição de água será normalizada gradualmente.

Para reduzir os impactos, equipes foram mobilizadas com caminhões-pipa, priorizando unidades de saúde, como hospitais e Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Até a divulgação das informações, não havia previsão específica para a normalização completa do abastecimento em cada localidade. Rios de Notícias+1

Oscilações de energia

A situação do abastecimento já havia sido afetada por oscilações no fornecimento elétrico durante a manhã desta quinta-feira. Posteriormente, o apagão registrado à tarde ampliou os transtornos na capital. A ocorrência no sistema elétrico também atingiu municípios do Amazonas e outros estados da Região Norte.

Atendimento

Moradores que enfrentam problemas no abastecimento podem entrar em contato com a Águas de Manaus pelo telefone ou WhatsApp 0800 092 0195. O atendimento também está disponível pelo site da concessionária e pelo aplicativo Águas App.