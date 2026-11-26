ENERGIA

Âmbar Energia informa que o fornecimento foi normalizado em cinco municípios; equipes seguem trabalhando em Iranduba e Manacapuru.

Manaus (AM) – O fornecimento de energia elétrica em 75% da carga interrompida durante o apagão registrado nesta quinta-feira (26) já foi restabelecido no Amazonas, informou a Âmbar Energia. A normalização foi concluída em Itacoatiara, Itapiranga, Parintins, Presidente Figueiredo e Silves. Em Iranduba e Manacapuru, as equipes continuam trabalhando para recuperar totalmente o serviço.

Na capital amazonense, moradores relataram falta de energia em bairros como Centro, Alvorada, Aleixo e Adrianópolis. A interrupção também afetou municípios do interior e provocou reflexos em outros estados da Região Norte.

Segundo a Âmbar Energia, o problema foi provocado por um desligamento inesperado no Sistema Interligado Nacional (SIN), registrado às 15h35. A empresa informou que a ocorrência não teve origem na rede de distribuição sob sua responsabilidade.

A recomposição do sistema foi coordenada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que autorizou o início do processo às 16h40. De acordo com a concessionária, o restabelecimento ocorre gradualmente para preservar a segurança da rede e dos equipamentos dos consumidores.

Apagão na região

Além do Amazonas, a interrupção atingiu Roraima, onde os 15 municípios ficaram sem energia, segundo a Âmbar. No oeste do Pará, cerca de 110 mil clientes de sete municípios também tiveram o fornecimento interrompido, conforme informações da Equatorial Pará.

Em nota, o Ministério de Minas e Energia informou que acompanha, junto ao ONS, a recomposição das linhas de transmissão de 500 kV Jurupari/Oriximiná C1 e C2 e a apuração das causas do desligamento.

Segundo o operador, as linhas foram desligadas às 16h35, no horário de Brasília. A ocorrência provocou a interrupção total do fornecimento nas áreas de Manaus e Roraima, com impacto de 2.027 megawatts (MW), sendo 1.719 MW em Manaus e 308 MW em Roraima.

Falhas na telefonia

Durante a interrupção, moradores de Manaus também relataram instabilidade no sinal de telefonia móvel das operadoras TIM, Claro e Vivo.

A Âmbar Energia agradeceu a compreensão dos consumidores e informou que mantém seus canais de atendimento disponíveis para esclarecimentos.

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