ACIDENTE

Colisão envolveu ônibus, motocicletas e uma residência no bairro Alvorada 2; motorista teria avançado o sinal vermelho, segundo relatos preliminares.

Manaus (AM) – Uma motorista, identificada Rafaela, que dirigia uma picape Dodge Ram branca teria provocado um grave acidente que terminou com a morte de um motociclista e deixou outras quatro pessoas gravemente feridas na noite desta quinta-feira (26), no bairro Alvorada 2, zona centro-oeste de Manaus. A colisão ocorreu no cruzamento da rua Abílio Alencar com a avenida J e envolveu um ônibus do transporte coletivo, motocicletas e uma residência.

Informações preliminares apontam que a condutora teria avançado o sinal vermelho e atingido um ônibus. Com a força da batida, a picape também colidiu contra motociclistas e pessoas que estavam na via, além de atingir parte de um imóvel e postes de energia elétrica.

Um dos motociclistas morreu ainda no local. Segundo relatos de moradores, ele trabalhava como entregador e conduzia uma Honda Bros quando foi atingido. A identidade da vítima não havia sido divulgada até a remoção do corpo.

Outras quatro pessoas sofreram ferimentos graves e foram encaminhadas ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste da capital. Entre os feridos estariam uma mulher e uma criança, conforme informações preliminares de pessoas que acompanharam a ocorrência.

Suspeita de fuga

Moradores relataram que a motorista teria se envolvido em outro acidente em uma região diferente da cidade e estaria fugindo quando provocou a colisão no Alvorada. Também surgiram suspeitas de que ela poderia estar sob efeito de álcool, mas essa informação ainda não havia sido confirmada oficialmente.

Após o acidente, pessoas que estavam nas proximidades ficaram revoltadas e arremessaram pedras contra a picape. A retirada da condutora do veículo precisou ser acompanhada por policiais militares, diante da agitação dos populares.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros prestaram socorro às vítimas e auxiliaram na retirada da motorista. Funcionários da concessionária de energia também foram acionados para desligar a rede elétrica atingida, evitando novos riscos.

Policiais militares, incluindo agentes da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), solicitaram reforço e utilizaram spray de pimenta para conter a multidão durante a retirada da condutora.

As circunstâncias do acidente, a suspeita de embriaguez e a possível participação da motorista em outra ocorrência deverão ser apuradas pelas autoridades.

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