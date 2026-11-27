TRAGÉDIA NO TRÂNSITO

Edivaldo Lopes Dias, de 39 anos, morreu no Hospital João Lúcio; Francisco Izaiaz Gomes do Carmo também morreu na colisão.

A segunda vítima do grave acidente envolvendo uma caminhonete Dodge RAM, um ônibus do transporte coletivo e motocicletas morreu após ser socorrida na noite de quinta-feira (26), no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus. O Instituto Médico Legal (IML) identificou o homem como Edivaldo Lopes Dias, de 39 anos.

Edivaldo pilotava uma motocicleta Yamaha Lander quando a caminhonete atingiu outros veículos e pessoas na via. Logo após a colisão, equipes de socorro o levaram ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona Leste da capital. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu por volta da meia-noite desta sexta-feira (27).

A primeira vítima fatal foi Francisco Izaiaz Gomes do Carmo, de 30 anos. Ele trabalhava como entregador e pilotava uma Honda Bros no momento do acidente. Diferentemente de Edivaldo, Francisco morreu ainda no local da colisão.

Caminhonete atingiu ônibus e motociclistas

De acordo com informações preliminares, a influenciadora digital Rafaela Cris conduzia a caminhonete RAM branca. Segundo relatos de testemunhas, ela apresentava supostos sinais de embriaguez quando atingiu um ônibus do transporte coletivo. Na sequência, perdeu o controle da direção e atingiu motociclistas. Por fim, o veículo só parou depois de colidir contra um poste de energia elétrica.

Após o acidente, moradores revoltados com a gravidade da ocorrência arremessaram pedras contra a caminhonete. Naquele momento, a motorista ainda estava dentro do veículo, acompanhada de outra mulher.

Diante da revolta dos moradores, policiais militares intervieram para conter a multidão. Durante a ação, os agentes utilizaram spray de pimenta e efetuaram disparos de advertência para o alto.

Motorista foi levada à delegacia

Após a ocorrência, a Polícia Militar deteve Rafaela Cris. Inicialmente, os agentes a levaram ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Posteriormente, apresentaram a motorista à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde ela permaneceu presa em flagrante.

Segundo a Polícia Militar, os agentes tentaram realizar o teste do bafômetro, mas a motorista se recusou a passar pelo procedimento.

Apesar dos relatos de testemunhas, a suspeita de que Rafaela estivesse sob efeito de álcool ainda depende de confirmação oficial. Agora, a Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do acidente e as responsabilidades pelas mortes.

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