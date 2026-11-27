MEIO AMBIENTE

Poluição provocou suspensão de aulas, fechamento de parques e dificuldades na navegação fluvial devido à baixa visibilidade.

Manaus (AM) – A fumaça das queimadas colocou Manaus entre os destaques negativos do cenário ambiental brasileiro. Pelo terceiro dia consecutivo, a capital amazonense registrou a pior qualidade do ar entre as cidades brasileiras monitoradas pela plataforma internacional IQAir, conforme levantamento divulgado na quinta-feira (26). A situação provocou mudanças na rotina da população, com suspensão de aulas, fechamento de parques e dificuldades para atividades ao ar livre e na navegação pelos rios.

Nesta sexta-feira (27), a qualidade do ar em Manaus permanece entre as classificações muito ruim e péssima nesta sexta-feira (27), segundo o Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental (Selva), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Entre os bairros mais afetados, Petrópolis e Morro da Liberdade, ambos na Zona Sul, registraram índices de poluição acima de 200 microgramas por metro cúbico (µg/m³).

Petrópolis apresentou a maior concentração de partículas finas, com 221,8 µg/m³. Logo depois, aparece o Morro da Liberdade, que registrou 204,1 µg/m³. Dessa forma, os dois bairros entraram na classificação péssima do sistema de monitoramento.

Além deles, outros pontos da capital também apresentam condições preocupantes. No Tarumã, na Zona Oeste, o índice chegou a 126,8 µg/m³. Já na Cidade Nova, na Zona Norte, a medição apontou 132,1 µg/m³.

Enquanto isso, no Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul, os sensores registraram 123,3 µg/m³ e 111,6 µg/m³. Nesse caso, os valores correspondem à classificação muito ruim.

Segundo o Governo do Amazonas, grande parte da fumaça que encobre Manaus e municípios do interior tem origem em queimadas no Pará. Isso ocorre porque os ventos transportam os poluentes para o território amazonense, contribuindo para a piora da qualidade do ar.

Aulas suspensas

Diante da piora da qualidade do ar, a Prefeitura de Manaus suspendeu as aulas da rede municipal. A decisão foi anunciada para reduzir a exposição de crianças à fumaça. A rede estadual também teve atividades suspensas em Manaus e em municípios do interior, conforme medidas divulgadas pelas autoridades de ensino.

A administração municipal ainda determinou o fechamento dos parques Amazonino Mendes 1 e 2 e Gigantes da Floresta. As atividades ao ar livre em espaços como os parques Cidade da Criança e do Idoso e os complexos municipais de educação especial também foram suspensas temporariamente. Centros de esporte e lazer tiveram o funcionamento interrompido.

Navegação prejudicada

A fumaça também ultrapassou os limites da área urbana e comprometeu a visibilidade em trechos dos rios da região. No Porto da Ceasa, na zona sul de Manaus, trabalhadores relataram dificuldades durante a travessia de embarcações. A redução da visibilidade obrigou marinheiros a diminuir a velocidade e aumentou o tempo de espera de caminhoneiros que dependem do transporte fluvial.

Em uma viagem pelo rio Amazonas em direção a Parintins, imagens registradas na quinta-feira mostraram a fumaça encobrindo o horizonte e dificultando a identificação das margens e de outras embarcações. A situação também preocupa passageiros e trabalhadores que dependem da navegação para deslocamentos e transporte de mercadorias.

Riscos à saúde

A exposição à fumaça pode provocar irritação nos olhos e na garganta, tosse e dificuldade para respirar. Crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças respiratórias estão entre os grupos que exigem maior atenção.

A Defesa Civil recomenda evitar exercícios e atividades físicas ao ar livre, manter a hidratação e utilizar máscaras PFF2 quando houver exposição à fumaça. Também orienta que a população acompanhe os alertas oficiais e procure atendimento de saúde em caso de sintomas respiratórios.

O cenário reforça o impacto das queimadas sobre a vida na capital amazonense. Além dos problemas ambientais, a fumaça interfere no funcionamento de escolas, espaços públicos, atividades econômicas e no transporte fluvial, uma das principais formas de deslocamento na região.

Fumaça do Pará

A fumaça que atinge Manaus não vem apenas de queimadas registradas no Amazonas. De acordo com o governo estadual, incêndios florestais no Pará estão entre as principais fontes da poluição que chega ao estado.

Isso acontece porque, quando os ventos sopram de leste para oeste, transportam a fumaça das queimadas para cidades amazonenses, incluindo a capital.

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