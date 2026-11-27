MEIO AMBIENTE

Governador eleito quer iniciar preparação em janeiro, com treinamento de brigadas, equipamentos e atuação conjunta entre governos.

O governador eleito do Amazonas, Omar Aziz, defendeu a preparação antecipada de um plano integrado de prevenção e combate às queimadas para 2027 e alertou que o próximo período de estiagem poderá ser ainda mais severo do que o registrado neste ano. Em entrevista na manhã desta sexta-feira (27), ele destacou a necessidade de investimentos em equipamentos, treinamento de brigadas e articulação entre os governos federal, estaduais e municipais para evitar que a população volte a enfrentar os problemas provocados pela fumaça em Manaus e no interior.

Omar afirmou que estudos científicos e conversas com pesquisadores apontam para a possibilidade de um cenário climático mais intenso no próximo ano. Por isso, segundo ele, as medidas de preparação precisam começar já em janeiro, antes da chegada do verão amazônico.

O senador também observou que, embora o Amazonas registre focos de incêndio em diferentes regiões, parte da fumaça que atinge o estado é transportada pelos ventos de outras áreas, especialmente de leste a oeste. Essa dinâmica, segundo ele, contribui para que municípios do Baixo Amazonas e a própria capital enfrentem episódios graves de poluição atmosférica.

Omar relatou que, diante da situação registrada em Manaus na quinta-feira (26), entrou em contato com o governador atual do Amazonas, Roberto Cidade, e com os ministros da Saúde, Alexandre Padilha, e da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, para debater estratégias para enfrentar a gravidade do problema.

Ele ressaltou que os efeitos da fumaça vão além do desconforto respiratório e atingem diretamente a rotina da população, com prejuízos à saúde, dificuldades para quem precisa trabalhar nas ruas e até interrupções de atividades escolares.

“Hoje é impossível você viver assim. A saúde das pessoas está sendo abalada, crianças não estão indo às aulas porque a situação é muito complicada para quem sai às ruas ou para quem vai ao local de trabalho”, afirmou.

Na busca por recursos e apoio técnico, Omar revelou que já conversou com os embaixadores do Japão, da Noruega e da França sobre a necessidade de ampliar a capacidade de prevenção e combate aos incêndios na Amazônia. O governador eleito destacou especialmente o papel da Noruega, um dos principais financiadores do Fundo Amazônia, e defendeu que os recursos disponíveis sejam direcionados também aos estados, para investimentos em estrutura e equipamentos de combate ao fogo.

Na avaliação de Omar, o Amazonas precisa contar com brigadas preparadas e equipamentos adequados para responder rapidamente a qualquer ocorrência. Ele também ressaltou que a preservação da floresta está diretamente relacionada à manutenção da economia amazonense, especialmente da Zona Franca de Manaus.

“Se a gente mantém essa economia forte com a Zona Franca é graças à manutenção e à preservação da floresta no Amazonas”, observou.

Política conjunta na Amazônia

Outro ponto defendido pelo governador eleito é a construção de uma estratégia regional de enfrentamento às queimadas. Para ele, o problema não pode ser tratado isoladamente pelo Amazonas, já que os incêndios e os efeitos da fumaça ultrapassam fronteiras estaduais.

Omar anunciou a intenção de conversar com o governador eleito do Pará e com os demais gestores da região amazônica, incluindo Rondônia, Roraima e Acre, para estabelecer uma política coordenada de prevenção e combate aos incêndios.

“Os governos da região amazônica precisam sentar e conversar e termos uma política igual. Isso acontece no Amapá, acontece em Roraima, em Rondônia, no Acre. É uma política que todos nós temos que focar”, defendeu.

A proposta inclui a formação e o treinamento de brigadas municipais, a distribuição de equipamentos e o fortalecimento das estruturas locais de resposta a incêndios. Omar também defendeu que a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros atuem de maneira coordenada, oferecendo suporte técnico e operacional às prefeituras.

“É possível controlar? Sim, é possível. Tem que ter investimento, tem que ter vontade política de todos nós, não é só do Governo do Amazonas, mas dos outros governos e, principalmente, uma coordenação entre o Estado brasileiro, que é o Governo Federal, o Governo Estadual e Municipal”, finalizou.

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