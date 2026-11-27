BASTIDORES

Possibilidade circula nos bastidores da política amazonense, mas ainda não foi confirmada oficialmente pela equipe do governador eleito.

O governador eleito do Amazonas, Omar Aziz (PSD), estuda transferir o gabinete do Executivo estadual para o Palácio Rio Negro, no Centro de Manaus. A informação circula nos bastidores da política amazonense e, até o momento, não foi confirmada oficialmente pela equipe do futuro governo.

Construído durante o ciclo da borracha, o Palácio Rio Negro tem importância histórica e já funcionou como sede do governo estadual. A eventual retomada de atividades administrativas no local também resgata o simbolismo político do prédio, que deixou de ser a sede tradicional do Executivo e passou a abrigar atividades culturais.

A transição administrativa já está em andamento. A equipe indicada por Omar é formada pela vice-governadora eleita Alessandra Campêlo, pelo ex-superintendente da Suframa Thomaz Nogueira e pelo advogado Lucas Brandão. O grupo trabalha na interlocução com representantes do atual governo e no levantamento de informações sobre as contas públicas, contratos, programas e estrutura das secretarias.

As áreas de saúde, segurança pública e educação estão entre as prioridades do diagnóstico. Omar já afirmou que pretende conhecer a situação de cada setor antes de definir os titulares das pastas. Também ressaltou que integrar a equipe de transição não significa garantia de nomeação para o futuro secretariado.

Enquanto isso, possíveis nomes para o primeiro escalão circulam nos bastidores e alimentam articulações políticas. Até o momento, porém, não houve anúncio oficial dos nomes que vão comandar as secretarias na próxima gestão. A expectativa é que as definições avancem nas próximas semanas, após a análise das informações reunidas pela equipe de transição.

Omar Aziz e Alessandra Campêlo têm posse prevista para 6 de janeiro de 2027, em sessão na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Até lá, a equipe deverá concluir o levantamento da atual administração e preparar a estrutura do novo governo.

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