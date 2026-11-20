LUTO NAS REDES

Criador de conteúdo tinha 1,5 milhão de seguidores, era noivo de Isabelle Abreu e deixa uma filha de três anos; causa da morte não foi divulgada.

O influenciador digital Gabriel Félix morreu aos 29 anos. A notícia foi confirmada nesta sexta-feira (20) pela noiva dele, também influenciadora Isabelle Abreu, em uma publicação nas redes sociais. Segundo ela, a família ainda não sabe o que provocou a morte e, por isso, pediu respeito, orações e privacidade neste momento.

De acordo com o relato de Isabelle, Gabriel morreu na noite de quinta-feira (19). Logo após confirmar a notícia, a influenciadora também publicou uma homenagem ao companheiro. Na mensagem, ela falou sobre a dificuldade de enfrentar a perda e, além disso, descreveu a importância dele em sua vida. “O Gabriel é o amor da minha vida, minha alma gêmea”, escreveu.

O casal tinha uma filha, Amelie, de três anos. Além disso, poucas horas antes da confirmação da morte, Gabriel havia compartilhado registros de uma brincadeira com a menina em uma pracinha. Na ocasião, ele demonstrou carinho pela experiência da paternidade e destacou a alegria de ser pai.

Noiva presta homenagem

Após anunciar a morte, Isabelle publicou um segundo texto em homenagem ao noivo. Dessa vez, a influenciadora destacou a importância dele na construção da família e relembrou a história que os dois compartilharam. Em seguida, declarou: “Que honra ter compartilhado esses anos com você. Que honra a Amelie ter você como pai. O nosso amor é eterno. E o seu legado também será”.

Além da homenagem, Isabelle voltou a pedir que os seguidores respeitem o momento de luto. Segundo ela, a família ainda tenta compreender o que aconteceu e, justamente por isso, precisa de tempo e privacidade para enfrentar a perda.

Quem era Gabriel Félix

Gabriel Félix produzia conteúdo para as redes sociais e reunia aproximadamente 1,5 milhão de seguidores. Entre os principais temas de suas publicações estavam a paternidade, a vida familiar e o cotidiano. Além desses assuntos, o influenciador também chamava atenção pela estética vintage presente em seus conteúdos.

Gabriel conheceu Isabelle Abreu pela internet, em 2020. No ano seguinte, os dois começaram a namorar e, posteriormente, em 2023, tiveram a filha Amelie, que aparecia frequentemente nas publicações dos pais. Dessa forma, a rotina familiar passou a fazer parte dos conteúdos compartilhados pelo casal.

Anos depois, a relação ganhou um novo capítulo. Em setembro de 2025, Gabriel pediu Isabelle em casamento durante uma surpresa especial. Na ocasião, o influenciador preparou o pedido com a ajuda de um amigo. Em seguida, os dois compartilharam a felicidade com os seguidores e celebraram o início dos preparativos para a união.

Isabelle também construiu uma trajetória de destaque nas redes sociais, onde soma mais de 4,2 milhões de seguidores. Inicialmente, ela ganhou popularidade em 2020 com vídeos de humor e personagens inspirados no cotidiano familiar, além de expressões regionais. Com o passar dos anos, entretanto, ampliou os conteúdos sobre maternidade, relacionamentos e saúde mental.

Até a publicação desta matéria, porém, a família ainda não havia divulgado a causa da morte de Gabriel.

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