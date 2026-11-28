MEIO AMBIENTE

Artigo aponta fragilidade das brigadas, falta de continuidade nas políticas públicas e riscos à saúde da população exposta à fumaça.

No caso da Amazônia, em razão do seu tamanho, o sistema de combate a incêndios está colapsado.

Há dificuldade para articulação entre os mais de 770 municípios dos 9 estados que a compõem e difícil acesso aos locais de combustão, principalmente os escolhidos pelo crime, sempre à frente de qualquer sistema público repressor.

O que tem resolvido em todos os anos é apenas a chuva.

Com o acumulo de fuligem excessiva nos pulmões dos amazônidas por meses, segundo o patologista Dr. Paulo Saldivia da USP, diversas doenças, inclusive câncer, devem acometer os habitantes da região.

Se pode estimar que pelo menos 15 dos 30 milhões de pessoas que povoam a Amazônia brasileira estariam sujeitos às enfermidades por estarem há anos respirando e acumulando partículas das fumaças de setembro, e que agora poderão se estender até dezembro.

A persistência da fumaça diária comprova a precarização das brigadas locais, que têm contingentes inexpressivos, pouco equipados e até ausentes em várias localidades.

A causa principal é a agenda política de enfrentamento da questão que precisaria de continuidade para obter resultados no médio e logo prazo, mas é descontinuada porque a fumaça ocupa as manchetes da mídia apenas por 2 ou 3 meses no ano, saindo da pauta no restante do ano

Com a inação dos poderes executivos, resta à população reclamar como no trecho da canção Construção de Chico Buarque de 1971: “Pela fumaça desgraça que a gente tem que tossir”

No ano da criação da canção a riqueza da Amazônia era menos conhecida e ainda não ardia, mas hoje, melhor identificada, é paradoxalmente desprezada ao ser queimada, e democraticamente acessível por qualquer pulmão.

A música de Buarque termina ironicamente com o agradecimento popular “Deus lhe pague”, a resposta passiva da sociedade à época ao drama do pedreiro que cai na contramão atrapalhando o tráfego.

Contra essa passividade, o Grupo FOCOS, formado por interessados em temas de interesse do Amazonas, está articulando medidas públicas de denúncia da situação.

A sociedade hoje tem apenas dito “Deus lhe pague”, fumaça.

Juarez Baldoino da Costa

(*) Amazonólogo, MSc em Sociedade e Cultura da Amazônia – UFAM, Economista, Professor de Pós-Graduação e Consultor de empresas especializado em ZFM.

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