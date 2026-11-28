ECONOMIA

Indicador mede a diferença entre o valor dos tributos que deveriam ser arrecadados e o que efetivamente entra nos cofres públicos. Tema está em discussão no Senado.

A quantidade de impostos que deixa de ser arrecadada por causa da sonegação e da inadimplência pode influenciar diretamente o percentual da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), tributo previsto na Reforma Tributária. O tema foi explicado pela especialista tributária Flávia Gaeta em um vídeo publicado nas redes sociais, no qual ela analisa a discussão em andamento no Senado sobre a definição da alíquota para 2027.

Na gravação, Flávia utiliza trechos de uma manifestação do senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator da proposta, para explicar o chamado “hiato de conformidade”. O indicador representa a diferença entre o valor que o governo deveria arrecadar caso todos os contribuintes cumprissem suas obrigações e o montante que efetivamente entra nos cofres públicos.

Essa diferença pode ocorrer por sonegação, inadimplência, falhas operacionais e outras situações que impedem o recolhimento integral dos tributos.

“Quanto menos gente sonegar, mais barato fica o tributo. E essa frase parece muito óbvia, mas é exatamente o tema que está sendo pautado no Senado essa semana, para chegar à alíquota da CBS”, explicou a especialista.

Disputa pela alíquota

Segundo Flávia, o cálculo da CBS foi estruturado para manter o nível de arrecadação atualmente obtido com o PIS e a Cofins, tributos que serão substituídos pelo novo sistema. Entretanto, o percentual também considera uma estimativa de quanto deixará de ser arrecadado.

O Tribunal de Contas da União (TCU) adotou um hiato de conformidade de 15,9% para calcular a alíquota de referência da CBS em 11,34%, arredondada para 11,3%. O percentual considera perdas de arrecadação mesmo com a expectativa de redução da sonegação após a implantação dos novos mecanismos de fiscalização.

Na avaliação de Flávia, quanto maior o índice de perdas considerado no cálculo, maior tende a ser a alíquota necessária para compensar os valores que não chegam ao caixa do governo. Por outro lado, uma estimativa menor de sonegação pode permitir uma tributação mais baixa.

“A alíquota de CBS foi calibrada para arrecadar o mesmo que o PIS/Cofins arrecadam hoje, só que foi colocado um hiato elevado pelo Tribunal de Contas da União. Então, se o cálculo considera que, a princípio, uma parte não será paga, haverá sonegação, então ele vai cobrar mais de quem para fechar a conta. Ou seja, hiato maior, alíquota mais cara. E hiato menor, alíquota mais barata. E é exatamente aqui que mora a briga”, explica.



Comparação internacional

Durante a explicação, a especialista destaca a diferença entre o percentual adotado pelo TCU e a média de 7,3% atribuída aos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Ela também menciona mecanismos previstos na Reforma Tributária que podem reduzir as brechas para a sonegação. Entre eles estão o split payment, sistema que permite o recolhimento do tributo no momento da liquidação financeira da operação, e a apuração assistida, que utiliza informações digitais para acompanhar os pagamentos e as obrigações tributárias.

Na avaliação apresentada no vídeo, a ampliação dos controles digitais pode aproximar o Brasil dos índices internacionais de conformidade e reduzir o percentual considerado no cálculo da CBS.

Debate no Senado

A discussão também envolve a proposta de acompanhamento periódico do hiato de conformidade. Eduardo Braga defende que o indicador seja revisado a cada três meses, com participação da Receita Federal, do Ministério da Fazenda e do TCU, para que a alíquota possa considerar dados mais próximos da arrecadação efetiva.

Em 26 de novembro, a Instituição Fiscal Independente (IFI) entregou uma nota técnica à assessoria do senador com análises sobre o cálculo da CBS. O documento examina diferentes hipóteses que podem influenciar o percentual e aponta que a redução do hiato pode diminuir a alíquota necessária para manter a arrecadação.

O Senado tem até 15 de dezembro para definir, por meio de resolução, a alíquota de referência da CBS para 2027. Caso não haja decisão dentro do prazo, será adotado o percentual calculado pelo TCU.

A análise de Flávia Gaeta chama atenção para um dos pontos centrais da transição tributária: a definição da alíquota não depende apenas da substituição dos impostos atuais, mas também das estimativas sobre quanto o governo conseguirá efetivamente arrecadar com o novo sistema.

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