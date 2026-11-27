MERCADO

Pesquisa da Abrasel e da 99Food aponta que 66% dos negócios da região ainda planejam a produção com base na experiência ou em controles manuais.

Oito em cada dez restaurantes da região Norte utilizam a mesma cozinha para atender clientes no salão e pedidos de delivery. O índice supera a média nacional, de 77%, e revela um desafio para o setor de alimentação: acompanhar o crescimento das entregas sem comprometer o atendimento presencial.

Os dados fazem parte da pesquisa “Capacidade Operacional do Delivery”, realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), a pedido da 99Food. O levantamento mostra que as duas modalidades disputam espaço, equipamentos e tempo dos profissionais dentro dos estabelecimentos.

Segundo José Eduardo Camargo, líder de Conteúdo e Comunicação da Abrasel, a produtividade limita o crescimento das entregas na região. Isso ocorre porque muitos restaurantes ainda misturam as operações e planejam a produção sem ferramentas tecnológicas.

“As entregas já são uma parte importante do consumo em bares e restaurantes, e os aplicativos ocupam um espaço relevante nessas vendas. Na região Norte, o que limita esse crescimento é a produtividade”, afirma.

Ele acrescenta que o setor precisará adaptar novamente suas operações. Para isso, sistemas de planejamento podem ajudar os estabelecimentos a acompanhar o aumento da demanda.

Delivery concentra dificuldades nos horários de pico

A falta de organização do fluxo de pedidos também afeta a qualidade do serviço. Na região Norte, cerca de 34% dos estabelecimentos relatam impactos durante os horários de maior movimento.

Além disso, o delivery aparece como o canal mais afetado. Um em cada cinco restaurantes registra perda de qualidade nos pedidos destinados à entrega.

O levantamento aponta ainda que 30,8% dos negócios trabalham no limite da estrutura. Parte deles opera perto da capacidade máxima ou não consegue absorver toda a demanda do salão e das entregas.

Maioria ainda planeja produção sem sistemas

Outro desafio está no planejamento dos insumos e da produção diária. De acordo com a pesquisa, aproximadamente 66% dos restaurantes da região Norte dependem da experiência dos gestores, de registros manuais ou não seguem uma metodologia definida.

Na prática, cerca de 27% não utilizam parâmetros para calcular a quantidade de insumos. Enquanto isso, mais de 25% fazem anotações em papel e aproximadamente 13% dependem exclusivamente da intuição da liderança.

Por outro lado, apenas 34% dos estabelecimentos utilizam sistemas tecnológicos automatizados. O cenário mostra espaço para modernizar a gestão e organizar melhor as operações.

Tecnologia pode ajudar a organizar as cozinhas

Para Bruno Rossini, diretor sênior de Comunicação da 99, o crescimento do delivery precisa vir acompanhado de mudanças na estrutura dos restaurantes.

“O delivery amplia as oportunidades de vendas para os restaurantes, mas esse crescimento precisa ser acompanhado por uma operação preparada. Tecnologia, automação e integração de processos ajudam os negócios a conciliar as demandas do salão e das entregas”, afirma.

Nesse contexto, a empresa aponta o conceito de Cozinha 4.0 como uma alternativa. A proposta conecta tecnologias de vendas a processos internos mais organizados e padronizados.

Assim, a modernização pode ajudar os restaurantes a melhorar a rotina das cozinhas, manter a qualidade dos pedidos e atender tanto os clientes presenciais quanto os consumidores do delivery.

Sobre a pesquisa

A Abrasel realizou o levantamento a pedido da 99Food em agosto de 2026. Ao todo, a pesquisa ouviu 1.710 empresários do setor de alimentação fora do lar em todo o Brasil.

A amostra reúne associados da Abrasel e não tem caráter probabilístico. Portanto, os resultados representam o perfil dos participantes e não podem ser projetados para todo o setor.