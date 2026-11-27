CULTURA E GASTRONOMIA

Projeto da Cerveja Original começa pelo Beco do Rato, na Lapa, e prevê alcançar outros 15 bares em diferentes estados em 2027.

A Cerveja Original lançou o Reduto Original, iniciativa que pretende resgatar a história e a identidade de bares tradicionais brasileiros. O projeto começa pelo Rio de Janeiro, com a revitalização do Beco do Rato, na Lapa. Além disso, prevê chegar a outros 15 estabelecimentos em diferentes estados ao longo de 2027.

A proposta surgiu diante da transformação de bares que, com o passar dos anos, perderam características próprias. Paredes com fotografias antigas, rodas de samba e histórias construídas entre clientes e proprietários fazem parte da identidade que a marca pretende valorizar.

Criada em 1931, Original apresenta a iniciativa como uma plataforma nacional para mapear, apoiar e preservar estabelecimentos com relevância cultural. Para isso, o projeto prevê revitalizações orientadas pela história de cada casa, atividades culturais e parcerias contínuas com músicos e proprietários.

Projeto começa pelo Rio de Janeiro

O primeiro estabelecimento escolhido foi o Beco do Rato, tradicional espaço de samba localizado na Lapa. A parceria levou em consideração a trajetória do bar e buscou preservar elementos que fazem parte de sua identidade.

Entre as mudanças, o antigo logotipo do estabelecimento, encontrado no porão, serviu de referência para a nova identidade da fachada. Além disso, um painel próximo ao espaço das rodas de samba apresenta a história da casa por meio de personagens, instrumentos e objetos ligados a artistas que passaram pelo local.

O painel também destaca figuras importantes para a trajetória do estabelecimento, como o fundador Márcio Pacheco e seu filho, Lúcio Pacheco.

“Receber a Ambev, por meio de uma marca tão relevante como Original, como parceira do Beco do Rato é motivo de muito orgulho. É uma marca brasileira, que nasceu no boteco como a gente, e que chega com uma proposta consistente de valorizar a história e a alma do samba que vive aqui todos os dias”, afirmou Lúcio.

Expansão para outros estados em 2027

Depois da estreia no Beco do Rato, a Original pretende ampliar o Reduto Original para mais 15 bares em outros estados. A marca já trabalha na identificação dos estabelecimentos e na construção das parcerias.

Segundo Carolina Caracas, diretora de Original e Spaten no Brasil, a iniciativa busca reconhecer espaços que preservam tradições e manifestações culturais brasileiras.

“O boteco é muito mais do que um lugar para tomar uma cerveja. É onde nascem histórias, amizades, tradições e manifestações culturais que fazem parte da identidade brasileira”, afirmou.

A diretora também destacou que o projeto pretende ampliar a visibilidade desses estabelecimentos e contribuir para preservar suas histórias para as próximas gerações.

Iniciativa acompanha crescimento do segmento premium

O lançamento do Reduto Original ocorre em meio à expansão das cervejas premium da Ambev no Brasil. No segundo trimestre de 2026, o volume do portfólio cresceu mais de 20% em comparação com o mesmo período de 2025.

Nesse cenário, a companhia também investe na relação com bares e estabelecimentos. A estratégia considera fatores como atendimento, ambiente e serviço, além da qualidade da bebida.

Com o Reduto Original, a marca pretende fortalecer a presença nos botecos e valorizar espaços que mantêm vivas referências da cultura brasileira.