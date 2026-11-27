AGENDA CULTURAL

Apresentação gratuita ocorre neste sábado (28), no Palácio da Justiça, com obras como Gran Partita e Adagio e Fuga em dó menor.

A Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA) encerra neste sábado (28), às 19h, a série Mozart 270, em Manaus. A apresentação ocorre no Centro Cultural Palácio da Justiça e terá entrada gratuita. Sob a regência do maestro Marcelo de Jesus, o concerto integra a Temporada de Concertos do Amazonas 2026.

O projeto celebrou os 270 anos de nascimento do compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791). Ao longo de 2026, a orquestra realizou quatro concertos dedicados à obra do músico, explorando diferentes períodos e estilos de sua produção.

Agora, para concluir a programação, a OCA apresenta duas composições do artista: Adagio e Fuga em dó menor, K. 546, e Serenata nº 10 em si bemol maior, K. 361, conhecida como Gran Partita.

Concerto reúne duas obras de Mozart

A primeira parte da apresentação traz Adagio e Fuga em dó menor, K. 546. Composta em 1788, a obra começa com uma introdução lenta e expressiva. Em seguida, apresenta uma fuga marcada pela construção contrapontística.

Dividida em duas seções, Adagio e Allegro, a composição demonstra o domínio de Mozart sobre técnicas da tradição barroca. Além disso, evidencia a influência de Johann Sebastian Bach em sua escrita musical.

Na sequência, a orquestra interpreta a Serenata nº 10 em si bemol maior, K. 361, conhecida como Gran Partita. Originalmente, Mozart escreveu a composição para um conjunto de 13 instrumentos, entre sopros e contrabaixo.

Gran Partita ganha versão para cordas

Desta vez, a OCA apresenta uma transcrição da Gran Partita para orquestra de cordas. Dessa forma, o público poderá conhecer uma nova perspectiva instrumental da composição.

A adaptação oferece outras possibilidades de sonoridade, textura e expressão musical. A obra também figura entre as peças mais importantes do repertório de música de câmara de Mozart.

Marcelo de Jesus rege apresentação

O maestro Marcelo de Jesus conduz o concerto de encerramento. À frente da Orquestra de Câmara do Amazonas, ele desenvolve trabalhos artísticos e participa de projetos voltados à música de concerto no estado.

Com essa apresentação, a OCA conclui o ciclo de quatro concertos da série Mozart 270. Ao longo do ano, a iniciativa aproximou o público da produção de um dos principais compositores da música ocidental.

Além de homenagear o legado de Mozart, a programação reforça o acesso à música de concerto em Manaus, por meio de apresentações gratuitas.