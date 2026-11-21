TÍTULO NACIONAL

Rubro-Negro empatou em 1 a 1 neste sábado (21), em São Paulo, e confirmou a conquista do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Flamengo conquistou o título do Campeonato Brasileiro de 2026 neste sábado (21), após empatar em 1 a 1 com o Palmeiras, no Nubank Parque, em São Paulo. O resultado garantiu a taça antecipadamente ao time rubro-negro, que precisava de apenas um empate para confirmar a conquista.

A partida foi marcada pela disputa direta entre líder e vice-líder da competição. O Palmeiras abriu o placar com Jhon Arias, aos 11 minutos do primeiro tempo, e manteve a vantagem até a etapa final.

O Flamengo chegou ao empate aos 30 minutos do segundo tempo, com Samuel Lino. Com a igualdade no placar, a equipe carioca alcançou 80 pontos e confirmou matematicamente o título, sem possibilidade de ser ultrapassada pelo rival nas duas rodadas restantes.

Com o empate, o Flamengo chegou a 80 pontos e assegurou a primeira colocação. Mesmo que o Palmeiras vença os dois compromissos restantes, não conseguirá superar o Rubro-Negro no primeiro critério de desempate, o número de vitórias.

A conquista foi confirmada com duas rodadas de antecedência, após uma campanha que colocou o Flamengo à frente do principal concorrente na reta final do Brasileirão.

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