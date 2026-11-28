MEIO AMBIENTE

Poluição do ar na capital pode chegar a 12 vezes o limite recomendado pela OMS, com partículas finas que aumentam os riscos à saúde.

Manaus (AM) – Respirar o ar de Manaus durante o período de fumaça das queimadas pode representar uma exposição à poluição equivalente a fumar até nove cigarros por dia, segundo estimativas que relacionam a concentração de partículas finas (PM2,5) aos efeitos da fumaça do tabaco. A qualidade do ar na capital também chega a níveis até 12 vezes superiores ao limite diário recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), aumentando a preocupação com os riscos à saúde da população.

Dados da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz Amazônia) mostram que a concentração média de material particulado fino (PM2,5) chegou a 42 microgramas por metro cúbico (µg/m³) em outubro. Em novembro, a média permaneceu elevada, com 34,1 µg/m³ até o dia 26. A recomendação da OMS para exposição em 24 horas é de até 15 µg/m³.

Na manhã de sexta-feira (27), a situação também chamou atenção no monitoramento municipal. Segundo a Prefeitura de Manaus, a concentração média de PM2,5 alcançou 143,6 µg/m³ às 9h, mantendo a qualidade do ar na classificação “péssima”. O valor corresponde a quase dez vezes a referência diária da OMS, embora a comparação envolva uma leitura pontual e não uma média de 24 horas.

Poluição persistente

O problema não se limita aos últimos dias. Levantamento realizado com dados do sistema Qualiar, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), apontou que Manaus registrou concentração de partículas finas acima da recomendação da OMS em 39 dos 42 dias analisados entre 10 de outubro e 24 de novembro.

O resultado representa 93% dos dias monitorados. Em 21 deles, a média diária também ultrapassou o padrão nacional de 50 µg/m³. O maior valor médio diário registrado na capital durante o período foi de 260 µg/m³, em 17 de outubro.

A Fiocruz também identificou que, em outubro e novembro, aproximadamente 90% dos dias monitorados apresentaram médias diárias superiores à recomendação internacional. Os dados indicam que a exposição à fumaça se tornou um problema prolongado, e não apenas episódios isolados de poluição.

De onde vem a fumaça

Segundo a Fiocruz Amazônia, a fumaça que permanece sobre Manaus está relacionada a queimadas em municípios do Amazonas e de estados vizinhos, principalmente do Pará, além de focos de incêndio na própria capital.

A baixa velocidade dos ventos e a escassez de chuvas dificultam a dispersão dos poluentes. Com isso, as partículas permanecem suspensas na atmosfera e favorecem a formação de uma camada de fumaça sobre a cidade.

Na avaliação da pesquisadora em Saúde Pública Eucilene Alves Santana, da Fiocruz Amazônia, a situação exige atuação integrada dos governos e participação da sociedade. Ela defende a continuidade das ações de prevenção e combate aos incêndios, fiscalização ambiental e responsabilização por queimadas ilegais.

Riscos à saúde

O material particulado PM2,5 é formado por partículas muito pequenas, capazes de penetrar profundamente no sistema respiratório e alcançar os alvéolos pulmonares. Alguns componentes também podem chegar à corrente sanguínea, provocando processos inflamatórios e alterações vasculares.

De acordo com a Fiocruz, a exposição prolongada aumenta os riscos de doenças respiratórias e cardiovasculares, incluindo infarto e acidente vascular cerebral (AVC). A combinação entre fumaça e temperaturas elevadas também pode intensificar a sobrecarga cardiovascular, favorecer a desidratação e comprometer a função renal.

Os efeitos não se restringem ao organismo. O Instituto alerta que a permanência da fumaça e do calor pode prejudicar o sono, restringir atividades cotidianas e contribuir para situações de estresse e ansiedade.

Medidas de proteção

A piora da qualidade do ar levou a Prefeitura de Manaus a suspender temporariamente atividades ao ar livre em parques, centros esportivos e espaços públicos. A medida, válida até sexta-feira (27), atingiu locais como os parques Gigantes da Floresta, Cidade da Criança e do Idoso.

As aulas presenciais das redes municipal e estadual também foram suspensas na capital durante o período crítico da fumaça.

A orientação das autoridades de saúde é evitar exercícios físicos ao ar livre enquanto a concentração de poluentes estiver elevada, manter a hidratação e priorizar ambientes frescos e, sempre que possível, com filtragem adequada do ar. O uso de máscaras PFF2 ou N95 é recomendado quando a exposição à fumaça for inevitável.

Crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças respiratórias ou cardiovasculares precisam de atenção redobrada. Tosse, irritação nos olhos e na garganta e falta de ar estão entre os sintomas que podem surgir ou se agravar com a exposição.

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