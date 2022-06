Veja como vai funcionar setor de saúde no Festival Folclórico de Parintins

Parintins (AM) – A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), do governo do Amazonas, está com toda a estrutura de saúde montada para atender a população que vai participar do 55º Festival Folclórico de Parintins, que acontece nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2022.

De acordo com a assessoria, três ambulâncias estão atuando na cidade de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), nos eventos que antecedem as apresentações dos bumbás Caprichoso e Garantido e, também dando suporte às ações de saúde nas três noites do festival.

O secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad, destaca que em torno de 60 profissionais da SES-AM estão envolvidos no atendimento ao público no Bumbódromo.

“E enviamos três ambulâncias, fora as quatro que já estão lá. Temos um centro de atendimento no lado azul, centro de atendimento no lado vermelho, também reabrimos o Hospital Padre Colombo, então ele vai nos ajudar, a partir de hoje já está reabrindo as portas como um hospital com leitos de retaguarda, então vai nos dar o apoio”, disse o secretário.

A chefe do Departamento da Rede de Atenção à Saúde da SES-AM e coordenadora das ações de saúde em Parintins, Neylane Macêdo, afirmou que as equipes estão preparadas para qualquer eventualidade durante os dias de festival.

“Também estamos com equipe de suporte de especialistas que serão volantes, nas especialidades de neurocirurgia, cardiologia e oftalmologia, que darão suporte para os casos mais críticos e especializados. Dentro do Hospital Jofre Cohen, também terá uma equipe de especialistas apoiando as equipes existentes”, ressaltou a coordenadora.

Suporte

As ambulâncias estão estacionadas em três pontos estratégicos da ilha, durante o período diurno. Uma unidade está no aeroporto Júlio Belém, em plantão de 24h no local. Outras duas estão em áreas de maior concentração de turistas e brincantes. Uma no balneário Cantagalo, localizado na comunidade do Aninga, das 7h às 18h. A outra está na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Parintins dando suporte aos atendimentos nesta quinta-feira (23/06); e a partir desta sexta-feira (24/06), a unidade móvel ficará na Praça Digital, no centro da cidade.

No período noturno as ambulâncias estarão no Bumbódromo, para dar suporte aos eventos de saúde durante as apresentações dos bumbás.

Na terça-feira (21/06), as ambulâncias iniciaram a operação na arena na passagem de som do Caprichoso. Na quarta-feira (22/06), os veículos reforçaram a assistência no ensaio geral do Garantido.

Estrutura

As ambulâncias estão equipadas com kit primeiros socorros, kit parto, duas pranchas adulto e infantil, medicamentos diversos e materiais para curativos, equipe de condutor e técnicos de enfermagem, e ainda monitor cardíaco, cilindros de oxigênio, oxímetro (aparelho que mede a saturação do oxigênio no sangue), Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), entre outros.

As unidades móveis são ambulâncias de remoção de pacientes para a unidade de retaguarda Hospital Jofre Cohen, onde estão instalados os 11 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no município. O município conta ainda com o suporte de UTI área, caso seja necessário a transferência de pacientes para Manaus.

Onde procurar ajuda

Durante o Festival de Parintins, a galera da SES-AM também providenciou reforço nos atendimentos com os ambulatórios Caprichoso e Garantido, instalados atrás das arquibancadas da arena, para atendimento do público do Bumbódromo apenas durante as apresentações dos bois.

Os locais de atendimento de urgência e emergência para o público em geral são a UPA Parintins e o Hospital Jofre Cohen.

FOTOS: Bruno Zanardo/Secom