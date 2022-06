David Almeida e Wilson Lima prestigiam inaguração da Havan em Manaus; veja vídeos

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida e o governador do Amazonas, Wilson Lima, prestigiaram a inauguração da loja de número 172 da Havan, em Manaus, que atraiu centenas de pessoas de várias Zonas da cidade, na manhã desta sexta-feira (24).

Durante o evento no Manaus Shopping Via Norte, localizado na avenida Arquiteto José Henrique Bentes Rodrigues, o chefe do executivo municipal cumprimentou o empresário Luciano Hang, presidente da rede e falou da importância da geração de novos postos de trabalho na capital amazonense, com a chegada da loja.

“Que aqui seja um lugar onde as pessoas possam se encontrar e aqui se distribuir renda e empregos, fazendo a alegria do povo de Manaus. Viemos dar as saudações, agradecendo ao Luciano Hang por acreditar na capital amazonense e trazer emprego e renda para a nossa cidade”, afirmou Almeida.

O Governador Wilson Lima também esteve na solenidade e destacou sua satisfação de ver a oportunidade que as mulheres tiveram de entrar no mercado de trabalho com a chegada da Havan.

“A gente tem duas metas com a nossa equipe. Matar a fome de que tanto precisa e geração de emprego e renda. Eu fico muito feliz de ver que os contratados aqui, a maioria são mulheres. Hoje, a maioria dos lares são chefiados por mulheres”, comenta.

Recepção

Já o empresário Luciano Hang agradeceu a presença do gestor municipal e disse que Manaus vai contar com uma loja de excelência.

“O senhor vai amar a loja, prefeito. A loja mais linda do Brasil está nascendo, hoje (24), aqui em Manaus”, disse.

Aos novos colaboradores, Hang deixou uma mensagem de otimismo, durante a palestra motivacional de inauguração, antes da abertura das portas para o público.

“Recebemos mais de 140 mil currículos. Vocês já são vencedores! Nos viemos aqui para somar! … Sabemos o quanto são importantes os investimentos para o Brasil e que venham mais empregos para cá. Logo, logo, teremos a inauguração da segunda loja, quanto mais emprego para todo mundo, mais dinheiro para gastar no supermercado, na loja e em todo lugar”, afirma.

Recado ao Amazonas

Luciano Hang ainda mandou um recado otimista para o Estado, por meio das lentes do portal Em Tempo, ao ser entrevistado pelo repórter Carlos Araújo.

“Obrigado povo de Manaus, do Amazonas, na abertura desta loja que, com certeza, vai trazer outras empresas para o Estado, na geração de emprego. O povo brasileiro tem que conhecer Manaus, o Amazonas”, destaca.

Luciano Hang agradece ao povo do Amazonas pela recepção

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Prefeito David Almeida encaminha projetos esportivos à CMM

Prefeito de Rio Preto da Eva recebe Medalha Ruy Araújo na Assembleia Legislativa do AM

Governador Wilson Lima determina retomada de obras na AM-010