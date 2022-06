Gincana faz caminhada ambiental pela reciclagem em Parintins

Parintins (AM) – A gincana “Recicla, Galera!” invadiu as ruas de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), no final da tarde da quinta-feira (23), em uma caminhada ambiental pela orla do município.

A ação tem o intuito de sensibilizar moradores e turistas que chegam na ilha sobre o descarte correto de resíduos, cujo volume costuma aumentar na época do festival.

Cerca de 50 pessoas, entre jovens, servidores e voluntários, participaram da caminhada, que iniciou no Porto de Parintins e seguiu até o Comunas.

A ação é o quarto desafio da gincana “Recicla, Galera!”, que ocorre desde a segunda-feira (20/06), no município.

“A gincana tem justamente essa proposta de termos uma força jovem somando ao trabalho que está sendo feito pelo Governo do Amazonas e pela Coca-Cola Brasil, para fazer um festival mais limpo e sustentável”, disse Fabrícia Arruda, secretária executiva adjunta de gestão ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

“A caminhada visa envolver toda a população, incluindo quem está chegando à ilha, sobre a necessidade de destinar seus resíduos nos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs). São jovens parintinenses, falando para seus conterrâneos, seus visitantes, como eles querem ver a ilha durante e depois do festival”, completou Marcus Bessa, cofundador da Impact Hub Manaus.

Gincana

Como parte do desafio da gincana, os jovens passaram o início da tarde planejando a caminhada: grito de guerra, coreografia, cartazes e ornamentação.

A gincana “Recicla, Galera” seguirá até o domingo (26), último dia do festival. Diariamente, os jovens participantes recebem desafios diários, envolvendo a temática da reciclagem.

No desafio desta quinta-feira, todas as equipes pontuaram. Os integrantes do time vencedor ganharão um tablet, cada, por meio da Coca-Cola Brasil.

O resultado, com a equipe campeã, sai na segunda-feira (27).

Sobre

A gincana é uma das ações da campanha “Recicla, Galera!”. A ação inclui ainda uma disputa de reciclagem entre as galeras dos bois, a destinação de resíduos das alegorias, além do apoio na estruturação da Associação de Catadores de Parintins (Ascalpin) e da coleta seletiva municipal.

A parceria com a Cola-Cola Brasil foi firmada por meio da Sema e do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam). A execução operacional da campanha ocorre por meio da Impact Hub Manaus.

O projeto também conta com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, da Solar Coca-Cola e da empresa Santa Luzia.

A ação também envolve a Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Sedema), bem como a Ascalpin, e as associações folclóricas dos dois bois, Garantido e Caprichoso.

*Com informações da Agência Amazonas

