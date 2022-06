Festival Folclórico demonstra expertise para grandes eventos em Manaus

Manaus (AM)- Considerado um dos eventos folclóricos mais tradicionais do Estado, o Festival Folclórico do Amazonas chega a sua 64ª edição e continua neste fim de semana no Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA), no Distrito Industrial, zona Sul, conhecido, tradicionalmente, como “tabladão da bola da Suframa”.

Durante 12 noites, 72 grupos das categorias Prata e Bronze, divididos em 12 modalidades, entre as quais quadrilhas, cirandas, cacetinho, tribos, danças nacionais, internacionais e nordestinas se apresentarão no CCPA até o próximo dia 23.

O evento, organizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e secretarias integradas, posiciona a capital amazonense como um celeiro de vasta produção cultural, influenciando decisivamente o fazer artístico e o mercado de eventos e entretenimento.

O diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, explica que foi necessário realinhar a formatação dos grandes eventos na cidade, além de traçar estratégias eficientes para atrair a presença de público e equilibrar custos com protocolos sanitários.

“Este é o terceiro grande evento que estamos realizando. Durante seis meses fizemos um planejamento minucioso e, dentro da matriz de responsabilidade da gestão municipal, envolvemos as demais secretarias no processo. Hoje, o que vemos aqui é um belíssimo espetáculo, consolidando o evento como o maior festival plural do Brasil”, enfatiza.

Em março deste ano, o diretor-presidente e o corpo técnico da Manauscult participaram de uma especialização em Gestão de Megaeventos na Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), em São Paulo (SP).

Dentre as dinâmicas do curso, a equipe da fundação municipal acompanhou toda a operação de montagem do backstage do festival Lollapalooza Brasil 2022, aprendizado que vem sendo aplicado na realização do Festival Folclórico do Amazonas.

“Estamos preparados. Em março deste ano fizemos uma reciclagem na ESPM São Paulo, onde tivemos aula prática dentro do Lollapalooza, o que nos dá ainda mais autoridade na hora de planejar grandes eventos. Aqui neste festival, com os conhecimentos nivelados, já foi possível, por exemplo, sanear um dos principais pontos críticos dentro de um planejamento, que é a concentração dos brincantes. Então, quem vier ao Povos da Amazônia vai perceber uma nova dinâmica na realização do evento, que é um piloto para os que estão por vir”, ressalta o diretor de Grandes Eventos da Manauscult, Reginei Rodrigues.

O Festival Folclórico do Amazonas viabilizou apoio financeiro aos grupos por meio do Edital de Chamamento Público nº 002/2022 – Manauscult, publicado na edição n°5.328, do dia 25/4. No total, 72 grupos folclóricos da categoria Bronze e Prata foram habilitados para o recebimento do recurso. Mais de 500 pessoas estão envolvidas diretamente na operação deste grande evento.

Balanço

Na terceira noite de espetáculo, na última terça (14), mais de mil pessoas prestigiaram a apresentação de seis modalidades, três Bronze e três Prata, sendo elas tribo, dança nacional, cacetinho, quadrilha de duelo, quadrilha cômica e ciranda, além da participação especial da banda Tomi Xote Oficial, com o playboy do arrocha, Marcos Arigó.

Além das apresentações dos grupos folclóricos, o público também contou com uma feira de artesanatos coordenada pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), um espaço atrativo para crianças (área kids) e feira gastronômica comandada por instituições sociais assistidas pelo Fundo de Promoção Social (FPS) e Fundo Manaus Solidária.

Os horários e a programação completa do festival podem ser consultados no portal da Manauscult.

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Escritora de Parintins lança livro pós-pandemia da COVID

Obras literárias são lançadas no Casarão de Ideias

Show do Nando Reis terá arrecadação de alimentos