Paulinho Faria será homenageado pelo Garantido na última noite do Festival de Parintins

Com 26 anos no posto de apresentador, ele acumulou 24 vitórias pelo Garantido, um recorde que se mantém até hoje

Parintins (AM) – O eterno apresentador do Garantido, Paulinho Farias, será homenageado pelo boi da Baixa do São José, neste domingo (26), última noite do 55º Festival Folclórico de Parintins.

Prometendo emocionar a galera vermelha e branca, a homenagem deve ser feita logo no começo da apresentação. Nos bastidores, é possível ver um barco com o nome de Paulinho.

Paulinho morreu vítima da Covid-19, em fevereiro de 2021. Com 26 anos no posto de apresentador, ele acumulou 24 vitórias pelo Garantido, um recorde que se mantém até hoje.

Paulinho era ovacionado pela galera e ganhou o apelido carinhoso de “Garotinho de ouro do Garantido” e deixou marcas indestrutíveis na memória afetiva dos torcedores encarnados, como o famoso bordão: “Mas quem é garantido, levanta o braço!” e “Lê-Lê-Lê”.

Na arena e fora dela, ele fez história nos embates com o boi contrário esbanjando criatividade, carisma e um poder de improvisação insuperável.

Outra marca inegável do “Garotinho de Ouro” foi a criação da famosa “contagem” para dar início ao ritmo, à cadência e à tradição da Batucada: “ummm… doisss… trêsss… eee… jááá! É agora… É agora… É agora, Galera Vermelha e Branca! O ritmo mais gostoso do Festival! O ritmo do Garantido, galera!”.

Nas disputas com o contrário, era imbatível. Batizou o Garantido como o “Boi do Povão” e transformou o termo “perreché” (pés-no-chão) em símbolo de orgulho e identidade.

Paulinho acumulou também a função de levantador nos anos de 1991 (ano da toada Boi do Carmo) e 1993.

O atual amo do boi da baixa, João Paulo Faria, é sobrinho de Paulinho, que afirma que o tio é sua maior inspiração.

Leia mais:

Amigos do Maranhão se encantam com o Festival de Parintins e com o Caprichoso

Comerciantes têm vendas aquecidas e apostam em faturamento recorde este ano em Parintins

Deborah Secco sobre Parintins: “É a coisa mais linda do mundo”