Homem é indiciado por estupro de menino em milharal, diz polícia

Valteir Camargo está preso há mais de um mês, após ser encontrado na fronteira com a Bolívia; ele teria atraído o menino com guloseimas

Goiânia (GO) – Valteir Camargo, de 51 anos, suspeito de matar o menino Victor Henrique Santos, de 10 anos, foi indiciado pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (27), por três crimes: homicídio qualificado, estupro de vulnerável e falsidade ideológica. Em abril deste ano, o garoto desapareceu e o corpo dele foi encontrado em uma região de milharal no município de Maurilândia, no sudoeste goiano.

Caso seja condenado, o homem pode pegar até 50 anos de prisão. De acordo com a PCGO, para atrair o garoto, ele usou guloseimas como doces e refrigerantes.

Já no local do crime, nos fundos da casa do suspeito, o menino foi violentado sexualmente e morto. Conforme a corporação, apesar de confessar o crime, Valteir se recusou a contar a motivação. Ele teria dados socos e chutes no garoto.

Delegado fala sobre caso

“Há indicativos que essa vítima foi abusada sexualmente. Durante a perícia, foi encontrado introduzido no ânus dessa criança, um pedaço de madeira, podendo ser um pedaço de cana ou do próprio pé de milho. Isso demonstra a crueldade com que essa vítima foi tratada”, afirmou o delegado Elexandre Cezar.

Valteir, segundo a equipe de investigação, não tem antecedentes criminais. De acordo com a polícia, ele também é conhecido por ter o costume de utilizar outros nomes, como Cristiano, Elton ou Valdeir.

O crime

Como mostrou o Metrópoles, a polícia encontrou o corpo de Victor no dia 27 de abril. Segundo a investigação, imagens também registraram a última vez que a criança foi vista, andando junto do irmão, nas ruas da cidade.

A Polícia Civil estava procurando Victor Henrique e chegou a divulgar a foto dele pedindo informações à população, que poderiam ser passadas de forma anônima por meio do telefone 197.

Durante as investigações, a polícia analisou imagens de câmera de segurança e identificou o suspeito do crime, que foi filmado conversando com o menino horas antes do desaparecimento. O homem fugiu para o Mato Grosso, mas foi localizado e preso pela Polícia Militar em uma cidade que fica a 200 km da Bolívia.

*Com informações do Metrópoles

