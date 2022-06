Ucrânia: pelo menos 11 morrem em ataque de míssil russo a shopping

Dois mísseis russos atingiram um shopping lotado na cidade de Kremenchuk, região central da Ucrânia, nesta segunda-feira (27), matando pelo menos 11 pessoas e ferindo outras 50, segundo o governador regional.

O presidente Volodymyr Zelenskiy disse que mais de mil pessoas estavam no local no momento do ataque, que, segundo testemunhas, causou um incêndio de grandes proporções.

Um repórter da Reuters viu a estrutura carbonizada de um complexo de compras com o telhado desabado. Bombeiros e soldados retiravam pedaços retorcidos da estrutura de metal enquanto buscavam por sobreviventes.

“É impossível sequer imaginar o número de vítimas. É inútil esperar decência e humanidade da Rússia” , disse Zelenskiy no aplicativo de mensagens Telegram.

Dmytro Lunin, governador da região central de Poltava, escreveu no Telegram que já havia a confirmação de 11 pessoas mortas no ataque, acrescentando que as equipes de resgate iriam continuar as buscas nos escombros e que, provavelmente, seriam encontrados mais corpos.

Lunin também escreveu no Telegram que 21 pessoas foram hospitalizadas, e 29 outras receberam primeiros socorros sem precisar de hospitalização.

“É um ato de terrorismo contra civis”, disse o governador separadamente, sugerindo que não havia alvos militares próximos que a Rússia pudesse estar mirando.

*Com informações da Agência Brasil

