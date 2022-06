Narrativas ancestrais do povo Kokama serão publicadas em livro bilíngue

A obra é fruto do trabalho desses dois profissionais, que atuam diretamente na comunidade indígena Karuara

Manaus (AM)- Idealizado pelos professores amazonenses Silvânio Ribeiro Brandão Kokama e Cila Mariá Fonseca de Oliveira, o livro “Kumitsa ƗmƗnua Ritama Kokama – Narrativas Ancestrais do Povo Kokama” será lançado nesta quarta-feira, (29), às 9h, na Maloca União dos Povos, Comunidade Nações Indígenas, bairro Tarumã-Açu, em Manaus.

A obra é fruto do trabalho desses dois profissionais, que atuam diretamente na comunidade indígena Karuara e perceberam a necessidade de registrar algumas das narrativas presentes na oralidade dos Kokama da capital amazonense. O projeto foi contemplado pelo Programa Cultura Criativa 2021- Prêmio Amazonas Criativo do Governo do Estado.

O livro, em formato bilíngue (Kokama e Português), traz oito narrativas repletas de sabedoria, espiritualidade e que fazem parte da memória ancestral do povo Kokama. O prefácio é da professora e diretora da Faculdade Indígena Intercultural (FAIND-UNEMAT) Mônica Cidele da Cruz.

Além da escrita, em formato bilíngue, o livro tem desenhos e imagens que dão colorido e vivacidade às narrativas, feitos pelo professor Silvânio Kokama.

“Dedico este livro para meu Deus, minha mãe e minha família. Especialmente ao meu povo Kokama que mora no Alto Solimões, em Santo Antônio do Içá, e à professora e amiga Cila Mariá, que me ajudou a realizar esse sonho”, afirma Silvânio.

“A publicação em livro das narrativas ancestrais do povo Kokama é uma forma de valorização e resistência da língua materna, da cultura, da identidade indígena e dos conhecimentos antepassados desse povo. O resultado deste projeto é de extrema relevância cultural e literária e almeja, por meio de sua publicação, fortalecer, valorizar e partilhar os saberes ancestrais indígenas para as comunidades indígenas em Manaus, alunos, professores e sociedade em geral”, afirma a linguista e co-autora Cila Mariá.

O projeto gráfico é do designer Mário Lima e a coordenação editorial da jornalista e escritora Maria Lucy Rodrigues.

