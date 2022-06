Amazonas Filarmônica e Coral do AM apresentam trilhas sonoras de filmes épicos

Manaus (AM)- A Série Encontro das Águas retorna ao palco do Teatro Amazonas, entre os dias 12 e 17 de julho, após dois anos sem apresentações. Os espetáculos, protagonizados pelos Corpos Artísticos da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, têm como diferencial unir o erudito ao popular.

Nesta sexta edição da temporada, a programação se destaca com espetáculos de balé clássico e trilhas sonoras apresentadas pela Amazonas Filarmônica e Coral do Amazonas.

Os ingressos para os espetáculos estão disponíveis na bilheteria do Teatro Amazonas e no site da Bilheteria Digital: www.bilheteriadigital.com/teatroamazonas.

Nos dias 12 e 13 de julho, às 20h, o Teatro Amazonas recebe a “Saga Encontro das Águas”, com trilhas sonoras de clássicos favoritos da ficção: “Harry Potter”, “O Senhor dos Anéis” e “Star Wars”.

“O espetáculo é uma homenagem ao próprio evento – que é sempre um sucesso – e ao público, que lota o teatro quando apresentamos as trilhas sonoras das sagas mundialmente conhecidas”, disse o maestro Marcelo de Jesus, maestro adjunto da Amazonas Filarmônica e regente da noite de estreia.

“Durante os espetáculos, naturalmente o público pode esperar momentos surpreendentes, envolvendo a temática dos personagens. E as pessoas serão bem-vindas com o seu cosplay preferido”.

Na segunda noite, a Amazonas Filarmônica e o Coral do Amazonas, se apresentam sob a regência do maestro Otávio Simões, diretor artístico do coral e regente assistente da orquestra.

Montagem inédita

No período de 15 a 17 de julho, a programação da Série Encontro das Águas traz a montagem inédita no palco do Teatro Amazonas de um balé clássico, tocado pelos músicos da Amazonas Filarmônica. O “Lago dos Cisnes” do compositor Pyotr Tchaikovsky, uma das obras mais marcantes de balé clássico mundial, será encenado pelas companhias Ballet Álvaro Gonçalves e Belarte Amazonas – ambas de Manaus.

“Em outras edições, a série promoveu o diálogo entre os corpos artísticos, bandas locais e artistas diversos. Com as companhias de balé clássico é a primeira vez no palco do Teatro Amazonas”, declara Marcelo de Jesus.

Nos dias 15 e 16 de julho, a apresentação da montagem de “Lago dos Cisnes” inicia às 20h, e no dia 17 de julho, às 19h.

