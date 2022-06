Prefeitura constrói ponte de madeira no Colônia Terra Nova

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus concluiu nesta quarta-feira (29) a obra de construção de uma ponte em madeira, com aproximadamente 30 metros de extensão e um metro de largura, no beco Buriti, comunidade Santa Marta, bairro Colônia Terra Nova.

Um efetivo de 10 servidores atuou na obra que, pela primeira vez, traz segurança e trafegabilidade aos moradores.

No local, os moradores, que vivem às margens de um igarapé, tinham que passar em cima de um pedaço de madeira, que se transformou em uma ponte improvisada, para terem acesso às avenidas principais do bairro.

Com a ponte, esta realidade mudou. A dona de casa Neth dos Santos, disse que a neta por pouco não se acidentou ao atravessar o igarapé pela ponte improvisada, engatinhando.

“A minha neta saiu engatinhando nesse pedaço de tronco e por pouco não caiu no igarapé. Para mim foi um milagre e uma bênção receber essa nova ponte. Gostaria de agradecer ao nosso prefeito David Almeida, ao secretário Renato Júnior, e ao subsecretário Beto Dantas que está aqui com a gente nesse momento tão especial. Que eles possam sempre olhar pelas pessoas necessitadas como nós, porque a gente precisava muito dessa ponte e a prefeitura trouxe vida nova à nossa comunidade, de forma rápida. Foram muitos anos de sofrimento, que acabaram assim que o prefeito tomou conhecimento da nossa situação. Fico muito grata por isso”, afirmou a moradora.

O subsecretário municipal de Apoio às Comunidades da Seminf, Carlos Alberto Dantas, destacou que o cuidado com as pessoas e o trabalho em prol de melhores condições de vida à população são prioridades na gestão do prefeito David Almeida.

“Estamos aqui por uma determinação do prefeito David Almeida e do nosso secretário municipal de Infraestrutura, Renato Júnior, para dar mais dignidade à população menos favorecida. Nosso secretário se sensibilizou ao ver uma criança atravessando o igarapé em cima de um pedaço de madeira, colocado ali como uma ponte improvisada, engatinhando e arriscando a vida. Imediatamente, determinou que executássemos o trabalho de construção da nova ponte, de forma emergencial. Em menos de 24 horas o pedido dos moradores foi atendido e a nova ponte construída foi entregue à comunidade Santa Marta, com segurança e material de qualidade”, afirmou o subsecretário.

O material utilizado na construção da ponte atende a todas as normas ambientais, respeitando as características naturais das edificações e garantindo uma maior durabilidade.

Desde o início da gestão do prefeito David Almeida, foram construídas 82 pontes, de 30 a 180 metros de extensão, em todas as zonas da capital. A maior parte delas em bairros como Jorge Teixeira, Cidade de Deus, Alvorada, Compensa, Francisca Mendes, Colônia Terra Nova e outros.

No Centro, foram 22 pontes construídas, em um total de 450 metros de extensão, por conta do período de enchente.

A Prefeitura de Manaus segue trabalhando em ritmo acelerado para levar qualidade de vida à população em toda a cidade.

*Com informações da Prefeitura de Manaus

