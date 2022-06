São Paulo anuncia contratação de Marcos Guilherme

Marcos Guilherme estava no Internacional e defendeu as cores do Santos nas últimas temporadas

O São Paulo anunciou no fim da tarde desta terça-feira (28), a contratação do atacante Marcos Guilherme. Através de uma publicação nas redes sociais, o clube deu as boas vindas ao jogador que já havia vestido a camisa do clube em 2017.

“Prometeu e cumpriu: bem-vindo de volta, Marcos Guilherme!”, escreveu o time. O jogador chega com contrato válido até o final do ano, com opção de renovação até o fim de 2023.

“Falei que ia voltar, voltei! Para dar sequência no meu sonho”, disse o jogador em vídeo publicado nas redes sociais do São Paulo.

Marcos Guilherme estava no Internacional e defendeu as cores do Santos nas últimas temporadas. O jogador rescindiu seu contrato com o Colorado recentemente e firmou o vínculo com o Tricolor Paulista.

Aos 26 anos, Marcos Guilherme chega para ocupar a posição que Rogério Ceni tanto pedia desde a sua contratação: um ponta velocista. A apresentação do atleta deve ocorrer nos próximos dias.

foto: DIVULGAÇÃO/SPFC

