Manaus cria acesso para novos grupos do Festival Folclórico do AM

Manaus (AM)- Foram criados novos grupos folclóricos à categoria Bronze do Festival Folclórico do Amazonas (FFA), por meio de nova seleção pública.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), publicou a Portaria n° 0036/2022 – Manauscult, na edição n° 5.360, do Diário Oficial do Município (DOM), que habilitou 29 danças a se apresentarem na quarta e quinta-feira, 29 e 30 de junho, a partir das 19h, no Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA), no Crespo, na zona Sul.

Há sete anos não se realizava credenciamento de novas danças ao FFA. Neste ano, esses novos grupos estarão concorrendo ao acesso à categoria Bronze, passando, também, a atender ao regime de acesso e decesso do festival.

Ao todo, são 11 modalidades de danças (cacetinho, ciranda, dança alternativa, dança nordestina, quadrilha cômica, quadrilha de duelo, quadrilha tradicional, tribo, dança nacional, dança regional e dança internacional) concorrendo a uma vaga na categoria Bronze para apresentação oficial na edição do Festival Folclórico do Amazonas em 2023.

O diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, explica que a criação do “Grupo de Acesso e Decesso”, além de oportunizar o ingresso de novas danças, também, vai “desinchar” a atual categoria bronze do FFA, garantido maior isonomia a disputa entre os grupos folclóricos.

“Dessa forma, com a criação do Grupo de Acesso e Decesso, os participantes poderão disputar, e o vencedor, em cada modalidade, terá acesso à categoria Bronze. Destacando que os últimos colocados da Bronze, em cada modalidade, também descem para o Grupo de Acesso e Decesso. Vale ressaltar que os grupos que formarão esta categoria não receberão nenhum tipo de recurso”, finalizou Oliveira.

As danças habilitadas que se apresentarão nesta quarta e quinta-feira serão avaliadas pelos jurados oficiais do 64° FFA e terão suas notas apuradas na sexta-feira, dia 1° de julho, após o anúncio das campeãs deste ano. O resultado final será divulgado no DOM e no sítio da Manauscult na internet no endereço http://manauscult.manaus.am.gov.br/.

Propostas

Os habilitados da “Categoria de Acesso e Decesso” do Festival Folclórico do Amazonas protocolaram suas propostas no prazo estabelecido na Portaria n° 0036/2022 – Manauscult, no prédio do órgão, na avenida 7 de Setembro, nº 377, Centro.

Dentre os critérios que foram exigidos estão: ficha de inscrição; carta de anuência; listagem de componentes do grupo; comprovante de apresentação em espaços culturais há pelo menos cinco anos, não obrigatoriamente consecutivos; e número mínimo de brincantes por modalidade de dança.

As inscrições foram avaliadas por uma comissão de seleção designada pela Portaria n° 0045/2022 – Manauscult, de 20 de junho de 2022, publicada no DOM, edição 5.366.

De acordo com a portaria de criação do “Grupo de Acesso e Decesso”, inexiste qualquer obrigação financeira por parte da Manauscult ou qualquer órgão ou entidade da administração pública municipal referente à participação dos 29 grupos habilitados. Todos os custos relativos à confecção de cenários, figurinos, transportes e outros são de total responsabilidade dos grupos.

*Com informações da assessoria

Fotos – Antonio Pereira / Arquivo Semcom

Edição Web: Bruna Oliveira

