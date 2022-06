“Pavulagem – Contos da Floresta” resgata histórias do folclore brasileiro

Estreia na próxima quinta-feira (30), o podcast Pavulagem – Contos da Floresta, com histórias folclóricas, baseadas em entrevistas com ribeirinhos e indígenas de toda a Amazônia.

Criada pelo jornalista e indígena Maickson Serrão, a produção surgiu durante sua participação no programa Sound Up, do Spotify, no Brasil, e apresenta 12 episódios semanais que vão ao ar toda quinta-feira.

Com Pavulagem – Contos da Floresta, os ouvintes poderão conhecer mais sobre o Taú, do Patauí, da Macaca Guariba e de outros tantos seres misteriosos que habitam a maior floresta do mundo. A cada episódio, a história avança um pouco mata adentro e desvenda mais do visível – e do invisível – da Amazônia, guiado pelas vozes de contadores de história da região.

Maickson Serrão cresceu ouvindo histórias de seres encantados da floresta na vila de Boim, às margens do rio Tapajós, na Amazônia Paraense. Quando se mudou para a cidade, percebeu que seus amigos de outros cantos do país desconheciam as origens de seu povo. Foi, então, que entendeu a importância de dar voz aos contadores e fazer as histórias dos seres encantados da floresta ganharem o mundo.

“A cultura oral é uma das grandes riquezas da Amazônia, porém, com o passar do tempo e mais recentemente com a pandemia, as vozes e os conhecimentos das comunidades tradicionais foram se perdendo”, comenta.

Arquivo pessoal

Sobre

O Brasil recebeu a primeira edição do Sound Up na América Latina em 2020. Desde o seu início em 2018, o programa Sound Up, do Spotify, ajudou criadores de comunidades sub-representadas a colocar o pé – e o microfone – na porta da podosfera.

O objetivo do programa é diversificar as vozes no espaço de áudio, fornecendo oportunidades educacionais, recursos e acesso a especialistas do setor aos participantes para construir e estabelecer carreiras em podcasting e para que suas ideias de conteúdo se tornem programas de sucesso no universo do áudio. Quatro anos após sua criação, o Sound Up está presente em 12 mercados (Japão, Itália, Estados Unidos, LatinX, Índia, México, Austrália, Suécia, Reino Unido, Alemanha, Brasil e Argentina) e ajudou centenas de graduados a encontrar oportunidades na criação de podcasts. Em cada mercado, 10 participantes são selecionados para fazer parte do programa.

Os criadores passam por uma experiência imersiva virtual ou presencial, na qual aprimoram sua narrativa, obtêm mais experiência na produção de áudio e têm a chance de desenvolver suas ideias. Após o término da sessão, os participantes continuam a receber apoio do Spotify durante todo o ano, enquanto criam um piloto profissional de sua ideia, que tem a oportunidade de se tornar um Original Spotify.

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

