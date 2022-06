Mulher se casa com o pai de seu ex-namorado: “Melhor marido do mundo”

Um homem de 51 anos se casou com a ex-namorada do próprio filho em Ohio, nos Estados Unidos. A união foi oficializada por Paul e Sydney Dean, de 27 anos, depois de altos e baixos no relacionamento dela com o filho dele. O motorista de caminhão conheceu a jovem quando ela tinha apenas 11 anos. A informação foi publicada no site Metropoles

Sydney Dean e Paul se casaram em Ohio, EUA

Segundo o jornal britânico The Mirror, Sydney Dean começou a se envolver com o filho de Paul e eles ficaram bastante tempo juntos. Mesmo após o término os dois continuaram amigos.

Porém, Sydney sentiu–se acolhida por Paul e viu nele um grande companheiro após passar meses desabafando sobre a própria vida.

“Eu nunca esperei me apaixonar por Paul e nos conhecemos de uma maneira não tradicional, mas estou tão feliz por ter feito isso”, disse a jove.

Os dois iniciaram o namoro quando Sydney completou 16 anos, idade legal de consentimento em Ohio. Desde então, precisaram convencer suas famílias a aceitarem o romance.

“Quando contei à minha mãe que estávamos juntos, ela não ficou feliz. A diferença de idade a deixou afetada”, disse.

Mas as coisas deram certo. Depois de um ano de relacionamento, os familiares de Sydney passaram a conviver com Paul. Sobre o ex-namorado dela e filho de Paul, Sydney contou: